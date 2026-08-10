Desesperada búsqueda: quién es Carla "Chuli" Fernández, la joven de 19 años que fue a bailar y no volvió

La familia de Carla Fernández, conocida como "Chuli", busca a la joven de 19 años desde el sábado, cuando fue vista por última vez en un boliche de la zona sur del conurbano bonaerense.

Según el relato de Brisa, su hermana, al programa "Imbatibles" de Crónica, la joven fue a bailar junto a su primo y decidió quedarse en el local con un desconocido en Quilmes, sin volver a comunicarse con su familia desde entonces.

El primo de Carla fue la última persona conocida en verla. Ambos habían llegado juntos al boliche en moto y la joven permaneció en el lugar mientras él se retiraba, alrededor de las 6 de la mañana.

La última conversación antes de la desaparición

Minutos antes de irse, el primo le propuso a Carla volver a la casa familiar. Ella respondió que prefería quedarse con un joven que acababa de conocer esa misma noche dentro del boliche.

Ante esa decisión, Carla le pidió a su primo los papeles de la moto para poder retirarla más tarde, ya que el vehículo lo tendría él.

El joven desconocido, mientras tanto, cruzó unas breves palabras con el familiar de Carla.

"Estamos desesperados"

Brisa contó que la joven no posee celular propio. "Ella siempre se conecta a su Instagram o Facebook, nos manda mensajes y nos dice: 'Estoy en tal lado, ya voy para casa, o voy mañana'. No se comunicó con nosotros, estamos desesperados", aseveró la hermana en declaraciones a este medio.

Esa rutina se interrumpió por completo tras la noche del sábado. Ni el domingo ni los días posteriores hubo señales de actividad en sus redes ni mensajes hacia su madre o su hermana.

Con la intención de rastrear algún indicio, Brisa revisó el Instagram de Carla para verificar si había coordinado un encuentro previo con alguien en el boliche. La búsqueda no arrojó conversaciones que anticiparan un encuentro con el joven que quedó con ella esa madrugada.

La familia descartó, por el momento, que Carla haya viajado en moto con el desconocido, dado que el vehículo permaneció en poder de su primo. Se desconoce, en cambio, con qué medio de transporte se retiró la joven del lugar y hacia dónde se dirigió tras la última vez que fue vista.

El caso permanece abierto y la familia continúa a la espera de información que permita dar con el paradero de Carla. Quienes cuenten con datos sobre la joven pueden llamar al 911.

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