Quién es el joven que asesinó a un hombre con una muleta que tenía un cuchillo

El brutal crimen de un hombre en situación de calle tras una pelea enfrente de una estación de servicio en el barrio porteño de Constitución, tiene como principal sospechoso a otro joven en situación de calle que fue identificado como Isaías Carlos Alberto Salva.

El acusado tiene 25 años, había estado domiciliado en la ciudad de Santa Fe y en los últimos meses se alojaba en un Dispositivo de Primer Acercamiento del Gobierno porteño, que son espacios diseñados para contener a personas en situación de calle.

Salva había sido elevado a juicio durante este año por un delito de robo en poblado y en banda, antes de cometer el crimen; que serían los únicos antecedentes penales con el que cuenta.

Por otra parte, los investigadores que están a cargo de la causa por el asesinato de Ángel Jesús Echichurre, de 37 años, determinaron que ni la víctima ni el victimario debían utilizar muletas, por lo que la principal hipótesis es que el agresor se la robó a otra persona antes del ataque.

Cómo fue el ataque en el que murió un hombre en situación de calle

Según lo que registraron las cámaras de seguridad, Salva se había acercado al lugar donde se encontraba Echichurre, comenzaron a pelearse y segundos más tarde, lo atacó con una muleta que tenía una lanza en la punta.

La puñalada emitida por el agresor se produjo en la zona del cuello, lo que dejó a la víctima en una situación muy delicada de salud. El hombre escapó del lugar y es intensamente buscado por la policía.

Tras la pelea que tuvo lugar en la intersección de las calles Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich pero falleció antes de llegar al centro de salud.



