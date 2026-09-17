Quién es el nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela y de qué se lo acusa

A pocos días de cumplirse un año del triple crimen de Florencio Varela, la investigación sumó un nuevo sospechoso.

Se trata de David Alberto Godoy, de 40 años, quien fue vinculado a la causa tras una serie de peritajes sobre teléfonos celulares.

El imputado ya se encontraba detenido desde marzo en la Alcaidía Norte 3 de la Ciudad de Buenos Aires por un robo cometido con arma de fuego en un comercio.

El análisis de registros telefónicos permitió a los investigadores ubicar a Godoy dentro de la camioneta Chevrolet Tracker de color blanco utilizada para trasladar a las tres jóvenes durante la noche del 19 de septiembre del 2025.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2025.

Este vehículo fue utilizado para movilizar a de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez (las víctimas) hasta Florencio Varela.

Las pruebas incorporadas al legajo indican que el sospechoso permaneció en el domicilio donde ocurrieron los hechos hasta las cinco de la madrugada.

Asimismo,integraba el círculo de allegados de "Pequeño J", señalado por los investigadores como el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Tras la imputación de Godoy, el número total de personas detenidas en el marco de la causa asciende a quince. El hombre de 40 años fue derivado a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, donde prestará declaración indagatoria ante la Fiscalía interviniente.

Asimismo, tres individuos continúan prófugos. Sobre ellos pesa un pedido de captura internacional con notificación de alerta roja emitida por Interpol. Los investigadores creen que habrían escapado hacia la ciudad de Trujillo, en Perú.

El triple crimen ocurrió el viernes 19 de septiembre. Las víctimas habían sido invitadas a una fiesta bajo la promesa de un pago de 300 dólares cada una. Los cuerpos sin vida fueron hallados el miércoles 24 de septiembre enterrados en el patio trasero de una vivienda ubicada en Florencio Varela.

Las autopsias confirmaron que las jóvenes sufrieron torturas y golpes antes de ser asesinadas.