Quién es Luciana, la adolescente desaparecida en Colonia Caroya

Córdoba se encuentra en alerta máxima por la desaparición de Luciana Aylén Barrios. La menor tiene 15 años y fue vista por última vez el lunes al mediodía al salir de su escuela en la localidad Colonia Caroya.

La adolescente vive a 7 kilómetros de la escuela junto a su mamá y la pareja.

Porf su parte, el papá reside en la provincia de Corrientes y ya está en viaje para participar de la búsqueda.

Según su familia, Luciana es muy obediente, muy estudiosa y dulce. No tienen ningún dato de lo que puede haber pasado, de lo que sí están seguros es que no se fue de manera voluntaria. Y resaltaron que tiene un vínculo muy cercano con su mamá.

Si bien tenía una red social, por cuestiones de cuidado el perfil estaba restringido.

La computadora fue aportada por la familia y ya está siendo periciada por los investigadores.

Desaparición de Luciana

La menor salió de clases en el colegio José Bonoris, tenía que esperar a su hermana y luego su mamá iba a buscarlas. Cuando la mujer llegó, Luciana ya no estaba. Lo último que se sabe es que una compañera la vio regresar al baño.

Su mamá la llamó al celular pero estaba apagado. Desde ese momento no se encendió más.

El año pasado Luciana había estado de novia con un chico de su misma edad. Según el abogado de la familia de la menor no hay ninguna sospecha sobre él.

Luciana es delgada, mide 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello negro. Al momento de desaparecer llevaba puestas zapatillas blancas y verdes, jean azul y un buzo color azul marino.

Quienes tengan información se pueden comunicar con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. O al 911.







