Quién es Pitty La Numeróloga, la mujer mencionada en la carta del femicida de Villa Devoto

Una mujer de 40 años fue asesinada por su marido en la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto. Una investigación que recién arranca pero en donde ya hay varios elementos importantes que son analizados por la Justicia.

Entre estas claves se encuentran una carta escrita por el hombre acusado de femicidio en donde menciona la irrupción en la vida de su pareja de Pitty La Numeróloga, quien además recibió un llamado del hijo de la víctima en el que le contó que su papá la había asesinado.

Quién es Pitty La Numeróloga

La mujer se llama Verónica Asad y es experta en numerología. De acuerdo a cómo se describe a través de distintos artículos, su trabajo consiste en descubrir cuál es la energía y cómo son las vibraciones de las personas.

Una vez que cuenta con esta información, realiza predicciones. Y en muchos casos, ha sido consultada para develar el futuro de famosos en distintos medios de comunicación.

Cómo nace el contacto entre Pitty y la mujer asesinada

En un primer momento, Romina de los Ángeles Calvo (la víctima de femicidio) quiso comprar una franquicia de Pitty La Numeróloga, dedicado a la venta de velas y esencias.

Finalmente, no pudo acceder a esta compra, pero Pitty decidió darle la oportunidad de que se ponga al frente de uno de sus locales.

De acuerdo a lo que contó en una entrevista televisiva le dio "algunas tareas para hacer" y descubrió que "tenía talento". "Muy pura, disciplinada. Una chica grande que necesitaba trabajar. Fue pasando el tiempo, fuimos vinculándonos y le di la oportunidad de que esté enfrente del local en Caballito", describió.

La carta y el llamado del hijo de la víctima

En una carta que hallaron los investigadores, la mujer es nombrada por el presunto femicida, que la acusa de "cambiarle la personalidad" a la víctima.

"Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos", expresó el acusado, quien intentó quitarse la vida tras el acto.

Pitty sostuvo que Romina le había dicho que su marido "la apoyaba en todo" y quedó en shock tras el desenlace fatal, del cual se enteró a través del hijo de la mujer asesinada, quien le dijo por teléfono "papá mató a mamá".























