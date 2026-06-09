Quién es Soledad Andreani, la promotora cordobesa detenida por encubrimiento en el caso Agostina Vega

La Justicia cordobesa avanzó con una nueva detención en el marco de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada hace dos semanas.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el arresto de Soledad Andreani, identificada como la expareja del principal imputado por la autoría material del crimen, Claudio Barrelier.

La principal hipótesis que manejan los investigadores señala que Andreani facilitó el vehículo Ford Ka, de color negro y de su propiedad, en el cual se sospecha que fueron trasladados los restos de la víctima al descampado en el que fue hallada.

Andreani le prestó su automóvil a Barrelier, en el que se sospecha que habrían traslado los restos de Agostina.

Quién es Soledad Andreani, la tercera detenida por el femicio de Agostina Vega

Andreani, conocida como "La Gringa", es acusada de encubrimiento agravado. A nueve días del hallazgo de la víctima, la mujer de 23 años se convirtió en la tercera detenida de la causa.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la sospechosa en instancias previas a su detención, su relación con Barrelier se extendió por cuatro meses. La mujer describió ese vínculo como un período "intenso".

La imputada sostiene que el distanciamiento de la pareja ocurrió días antes del femicidio. Sin embargo, precisó que el lunes 25 de mayo el presunto autor material del crimen se presentó en su domicilio para pedirle prestado su vehículo particular.

Según el relato de la mujer, el sospechoso le dijo que necesitaba transportar prendas de vestir hacia el centro médico donde se encontraba internado un pariente.

"Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó", declaró la mujer a medios cordobeses.

Por otra parte, en un descargo posterior, la sospechosa ratificó que tras la ruptura mantuvieron la comunicación. "Seguimos hablando siempre por mensaje", reconoció, tras detallar que el último intercambio se registró el viernes previo a la denuncia de la desaparición de la menor de edad.

La imputada alegó que le prestó el auto a Barrelier "durante sólo una hora" el lunes feriado y afirmó que desconocía la finalidad real del traslado. No obstante, las pericias realizadas sobre las superficies del Ford Ka determinaron que el vehículo fue sometido a tres lavados consecutivos con posterioridad al uso que le dio Barrelier.

De acuerdo a la información que aparece en sus redes sociales, Andreani es hincha del club Instituto de Córdoba, al igual que el acusado del femicidio. En su perfil de Facebook contenía como lema principal la inscripción destacada: "Mira para arriba y agradece porque tienes una vida pese lo que pese".

El rastreo de su actividad laboral también permitió asociar a la mujer con el bar Wachitas, ubicados en el barrio de Nueva Córdoba. Este comercio gastronómico se encuentra bajo investigación para determinar si guarda relación con el crimen.