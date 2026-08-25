Quiénes son los 8 acusados en el caso Loan que fueron sobreseídos en la causa de trata

La desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes tuvo un giro radical luego de que ocho acusados por una causa paralela por trata de personas hayan sido sobreseídos por falta de pruebas.

Entre las personas sobreseídas se encuentran María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Laudelina Peña, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, el comisario Walter Maciel, el expolicía Francisco Amado Méndez y Antonio Bernardino Benítez.

Por su parte, el juicio oral por la sustracción y ocultamiento de un menor que comenzó el pasado martes 16 de junio continúa en simultáneo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Quiénes son las personas sobreseídas

Laudelina Peña es la tía paterna de Loan y esposa de Antonio Benítez, que seguirá siendo investigada por sustracción del menor luego de que haya declarado y luego se contradiga en sus declaraciones. Forma parte de las personas que se encontraban en el almuerzo familiar el día de la desaparición de Loan.

Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña y tío político del menor, fue el adulto responsable que organizó la caminata y guio a los menores hacia el naranjal donde fue visto por última vez el nene de 5 años.

Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi fueron el matrimonio que acompañó a Loan a buscar naranjas aquel 13 de junio de 2024. Además, fueron sobreseídos por el delito de abandono de persona.

Por su parte, Carlos Pérez, oficial retirado de la Armada Argentina, y María Victoria Caillava, ex empleada de la administración pública provincial, se retiraron de la casa de la abuela de Loan en el rango horario que el menor desapareció y encontraron ADN masculino en la rueda derecha de la camioneta de Pérez.

El comisario Walter Maciel fue el que lideró la búsqueda de Loan en un primer momento; además de la causa de trata, pesaba en su contra un cargo de encubrimiento agravado por la desaparición del menor.

El octavo sobreseído es el ex policía Francisco Amado Méndez, que había sido señalado al principio como el informante del comisario Walter Maciel y quien participó en el operativo policial donde Laudelina Peña encontró el botín del menor.



