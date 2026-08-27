Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de haber querido cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado.

La denuncia la realizó la ex pareja del sujeto y madre de los menores de edad, quien aportó un audio con las pruebas del intento de delito.

Los chicos quedaron al cuidado de una tía paterna mientras avanza la causa, caratulada "supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución".

La presentación de la mujer de 27 años activó una investigación judicial en la ciudad misionera de Aristóbulo del Valle y terminó con un allanamiento y la detención de Ramón V., de 38 años.

La denunciante aseguró en la Comisaría de la Mujer que había recibido un audio de WhatsApp en el cual el hombre le decía que quería entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo.

En el operativo se detuvo al sospechoso y se secuestraron tres teléfonos celulares.

La intervención quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que dispuso medidas para proteger a los menores, avanzar sobre el sospechoso y preservar posibles pruebas vinculadas con el caso.

El procedimiento se concretó la noche del miércoles 26 de agosto, cuando efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda ubicada en el barrio Municipal y arrestaron al acusado, quien tiene antecedentes penales.

Los chicos, 11, 9, 5 y 1 año, recibieron asistencia de una psicopedagoga y una trabajadora social. Además, se informó que los menores habían quedado al cuidado del padre después de que la madre atravesara una crisis que hizo necesaria su internación.

La investigación también se extendió al peritaje del contenido digital. Personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres teléfonos celulares: uno vinculado a la denunciante, otro al acusado y un tercero de otra persona.