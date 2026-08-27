Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 27 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
DEBATE

Sesión en el Senado: el oficialismo busca sancionar 67 pliegos judiciales

ABERRANTE

Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía

Ocurrió en Misiones. El hombre fue denunciado por su ex pareja, quien aportó un audio como prueba.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de haber querido cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado.

La denuncia la realizó la ex pareja del sujeto y madre de los menores de edad, quien aportó un audio con las pruebas del intento de delito.

Los chicos quedaron al cuidado de una tía paterna mientras avanza la causa, caratulada "supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución".

La presentación de la mujer de 27 años activó una investigación judicial en  la ciudad misionera de Aristóbulo del Valle y terminó con un allanamiento y la detención de Ramón V., de 38 años.

La denunciante aseguró en la Comisaría de la Mujer que había recibido un audio de WhatsApp en el cual el hombre le decía que quería entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo.

En el operativo se detuvo al sospechoso y se secuestraron tres teléfonos celulares.
En el operativo se detuvo al sospechoso y se secuestraron tres teléfonos celulares.

La intervención quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que dispuso medidas para proteger a los menores, avanzar sobre el sospechoso y preservar posibles pruebas vinculadas con el caso.

El procedimiento se concretó la noche del miércoles 26 de agosto, cuando efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda ubicada en el barrio Municipal y arrestaron al acusado, quien tiene antecedentes penales.

Los chicos, 11, 9, 5 y 1 año, recibieron asistencia de una psicopedagoga y una trabajadora social. Además, se informó que los menores habían quedado al cuidado del padre después de que la madre atravesara una crisis que hizo necesaria su internación.

La investigación también se extendió al peritaje del contenido digital. Personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres teléfonos celulares: uno vinculado a la denunciante, otro al acusado y un tercero de otra persona.

Esta nota habla de:
1
Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre
ALERTA

Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre

2
Los 4 signos que van a vivir un antes y un después del eclipse
ASTROLOGÍA

Los 4 signos que van a vivir un antes y un después del eclipse

3
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

4
Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre
ENTERATE

Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre

5
A qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre", el eclipse lunar de agosto en Argentina
SE VIENE

A qué hora se podrá ver la "Luna de Sangre", el eclipse lunar de agosto en Argentina

Últimas noticias de Misiones