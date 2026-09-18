Quiso cruzar la frontera con droga escondida entre juegos de sábanas

Un hombre abandonó un bulto con más de 36 kilos de cocaína en Aguas Blancas, provincia de Salta, al escapar de Gendarmería. La droga estaba oculta entre sábanas.

El operativo ocurrió en las inmediaciones del paso fronterizo Puerto Chalanas, que conecta con Bermejo, Bolivia, en el sector conocido como "Los Gomones". Los gendarmes detectaron a un hombre que llegaba desde la zona de las Chalanas con un paquete de mercadería.

Cuando advirtió la presencia de los uniformados, el sospechoso se puso nervioso y salió corriendo hacia el monte. Antes de escapar, abandonó el bulto que llevaba consigo.

La cocaína estaba escondida entre las sábanas

Dentro de una arpillera, los efectivos encontraron varios juegos de sábanas. La inspección permitió descubrir que entre la ropa de cama había 35 paquetes rectangulares con cocaína.

El cargamento secuestrado superaba los 36 kilos de droga. Tras el hallazgo, los agentes realizaron el procedimiento correspondiente y secuestraron la sustancia.

La intervención quedó a cargo de la Fiscalía de Orán, que busca avanzar con la investigación para identificar al hombre que escapó hacia el monte.