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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SAN LUIS

Quiso robar cables de la calle, se electrocutó y murió

El trágico episodio ocurrió en el barrio 1° de Mayo, de la ciudad de San Luis.

Gabriel Arias
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Un joven de 24 años falleció luego de estar 11 días internado por las graves quemaduras que sufrió al recibir una descarga eléctrica cuando intentó robar cables de la calle.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió en la madrugada del 28 de agosto en el barrio 1° de Mayo, de San Luis, cuando los efectivos se acercaron a la zona por un llamado que alertó sobre una persona tendida en la calle.

Internado en terapia intensiva

Cuando llegaron al barrio, los agentes encontraron al joven con graves quemaduras en distintas partes del cuerpo, y una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", donde quedó internado en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado.

Mientras avanzaban las primeras actuaciones, los investigadores entrevistaron a la pareja del joven para reconstruir lo ocurrido, quien contó que había recibido la descarga eléctrica cuando intentaba cortar cables de alta tensión en la vía pública.

Denuncia y muerte

Al día siguiente del hecho, un vecino se presentó en la Comisaría Seccional 4° y denunció los daños ocasionados en el lugar

Pese a la atención médica recibida, el joven murió el martes, tras permanecer 11 días internado. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria.

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