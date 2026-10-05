Recapturaron a motochorro asesino de policía: había fugado de la cárcel y se escondía en la casa de una amiga

Un motochorro que se había fugado de la cárcel en la cual estaba detenido por haber asesinado a balazos a un cabo de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) fue recapturado el domingo, al ser sorprendido mientras participaba de una fiesta en la casa de una de sus amigas.

El crimen, perpetrado porque el funcionario se resistió a que le robaran la motocicleta, se había registrado en marzo en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo era buscado por la muerte de Matías Nahuel Ceballos, de 34 años.

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Según agregaron los informantes, el sujeto fue apresado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora Natalia Vanina Milione, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que los policías sorprendieron al prófugo en la vereda de la finca de una de sus amigas, en la que se celebraba una fiesta.



Había fugado de la cárcel





Al ver a las autoridades, el malviviente intentó esconderse en la vivienda, pero culminó reducido por los uniformados, quienes lo requerían por la evasión que protagonizó el 20 de agosto de la Unidad Penitenciaria N° 57, situada en el norte de la Provincia de Buenos Aires, ya que se lo acusaba de "Homicidio en ocasión de robo".

Así fue el asesinato





Consta en el sumario que el hecho se produjo el 27 de marzo cuando el federal y su pareja, de 30 años, se movilizaban a bordo de una moto de 250cc y, al arribar al cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (la Ruta Nacional 205) y Remedios de Escalada de San Martín, aparecieron en escena cuatro asaltantes, quienes circulaban armados en dos motocicletas.

Ante la situación, el suboficial resolvió ofrecer resistencia, oportunidad en la que los delincuentes lo atacaron a disparos, para de inmediato apoderarse tanto de la moto como de su pistola reglamentaria nueve milímetros.

A raíz de lo acontecido, el herido debió ser conducido de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, donde finalmente perdió la vida a raíz de las severas lesiones.

Heridas de gravedad





Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego (uno en la región torácica y el restante en la pierna derecha).

Ceballos se desempeñaba en como especialista mecánico en la División Talleres de la mencionada institución policial.

Ya suman cuatro los delincuentes aprehendidos por este delito.

Por F.V.

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