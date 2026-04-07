Rechazan el pedido de libertad condicional a Nicolás Pachelo: polémicos argumentos de su defensa

El Tribunal en lo Criminal N° 4 de San Isidro decidió, por unanimidad, rechazar el pedido de excarcelación en términos de libertad condicional solicitado por los defensores de Nicolás Roberto Pachelo.

El preso, alojado en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, buscaba recuperar la libertad alegando que ya cumplió el tiempo necesario por su condena de robos, pero la Justicia fue tajante: también está condenado a prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce.

La estrategia de los abogados Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán fue que Pachelo, detenido desde abril de 2018, ya superó los ocho años tras las rejas, cumpliendo con creces los plazos para las penas por los robos a diversos countries.

Además, sumaron a su favor el "estímulo educativo", destacando que el interno estudia abogacía y periodismo en el penal.

El punto más polémico de su presentación fue sostener que su cliente no se considera técnicamente detenido por el crimen de María Marta, ya que dicha sentencia aún no está firme y la fiscalía nunca pidió una preventiva específica.

Pero el planteo de la defensa no coincidió con la mirada de los magistrados Esteban Andrejín y Victoria Santamaría Guglielmetti. El tribunal recordó que Pachelo cuenta con un "doble conforme" que lo señala como el autor del homicidio criminis causa de María Marta, lo que unificó sus penas en una única de prisión perpetua.

Bajo esta calificación, el Código Penal es claro: para aspirar a un beneficio de libertad, el condenado debe cumplir al menos 20 años de detención efectiva.

"No pedimos la excarcelación en términos de libertad condicional de Nicolás Roberto Pachelo Ryan en la causa que tramitara como consecuencia del homicidio de María Marta García Belsunce, porque en ella, insistimos, no está detenido", remarcaron los abogados del condenado.

La postura de los fiscales Andrés Rafael Quintana y Federico González, junto a la querella a cargo del viudo Carlos Carracosa, representado por Gustavo Hechem, fue de absoluta indignación ante el pedido.

Para la acusación, resulta "ridículo" pretender una libertad basada en una condena de 9 años y medio por robos que ya quedó absorbida por la máxima pena tras el fallo de Casación.

El temor a una posible fuga, sumado a la gravedad de los hechos, fue el eje de la negativa fiscal.

En su resolución, a pesar de sus estudios, los jueces señalaron que no se probó una "neutralización de riesgos procesales" y mencionaron una sanción disciplinaria por el uso indebido de un teléfono celular en su celda.

Condena

Pachelo está preso desde el 7 de abril de 2018 por una serie de robos a countries.

En 2022 lo condenaron por ladrón a 9 años y medio de prisión, pero lo absolvieron por el asesinato de García Belsunce, que para la fiscalía la había asesinado cuando lo descubrió robando en su casa del country Carmel Pilar

La Cámara de Casación no coincidió con los dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro y lo condenó por el homicidio. La causa está en la Suprema Corte Bonaerense, por lo que el fallo no está firme.