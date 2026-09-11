Rechazan la recusación de la defensa del Pity Álvarez y el juicio continúa

La Cámara de Casación rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez contra los tres jueces del tribunal y el fiscal del proceso, por lo que el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz seguirá su curso.

La resolución desestimó el planteo de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, quienes habían solicitado apartar a las autoridades del debate al cuestionar su imparcialidad.

Los fundamentos de la Cámara de Casación

El fallo ratificó a los integrantes del tribunal al considerar que los argumentos presentados por la representación legal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no lograron sustentar una sospecha objetiva sobre el desempeño de los magistrados.

En la resolución, el camarista Gustavo Bruzzone remarcó que la presentación no aportó elementos concretos para avalar la postura de la defensa.

Asimismo, la decisión judicial remarcó el cumplimiento de las normas procesales para rechazar el apartamiento planteado durante la última audiencia: "La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva, de conformidad con los lineamientos establecidos."

El desarrollo del juicio por el crimen en Villa Lugano

La solicitud de apartamiento planteada por y había forzado la suspensión momentánea de las audiencias y la paralización de las declaraciones testimoniales previstas. Tras la decisión de la alzada, el proceso oral quedará habilitado para retomar las jornadas de debate en los tribunales porteños.

La solicitud de apartamiento planteada por Sebastián Queijeiro y Javier Baños había forzado la suspensión momentánea de las audiencias y la paralización de las declaraciones testimoniales previstas.

Tras la decisión de la alzada, el proceso oral quedará habilitado para retomar las jornadas de debate en los tribunales porteños.

El hecho investigado ocurrió en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano, donde Cristian "Pity" Álvarez está acusado de haber asesinado a tiros a Cristian Díaz. Con la ratificación de las autoridades judiciales, el tribunal fijará la fecha para reanudar el cronograma de audiencias y la recepción de pruebas testimoniales.