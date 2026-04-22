"¿Por qué no vienen papá y mamá a ayudarme?": el nene que perdió a toda su familia en un choque recibió el alta

El nene de 7 años, único sobreviviente de la tragedia ocurrida el 12 de abril en la Ruta Nacional 34, recibió el alta tras diez días de cuidados intensivos y cirugías en el Hospital de Niños Orlando Alassia.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 133, en jurisdicción de Cañada Rosquín, Santa Fe. Allí, la camioneta en la que viajaba el grupo familiar fue impactada de frente por un camión.

El impacto fue devastador: en el acto perdieron la vida Daniel Alberto Santo (40) y Sabrina Véliz Galliano (38), junto a sus hijos de 4 y 2 años.

Una escena desgarradora

El menor sobreviviente, que viajaba en el asiento trasero derecho -la zona del vehículo que mejor resistió la inercia del choque-, fue rescatado por los bomberos entre los hierros retorcidos.

Los rescatistas recordaron conmovidos que, en medio del operativo, el niño preguntaba desesperadamente por sus padres: "¿Por qué no vienen mi papá y mi mamá a ayudarme? ¿Y mis hermanitos?", una frase que hoy resuena como el testimonio más crudo de la catástrofe.

El camión quedó destruido en la parte delantera.

La situación procesal del imputado

La investigación, liderada por el fiscal Carlos Zoppegni, ha puesto el foco en la conducta del chofer del camión, Brian Yevara (28). El conductor fue imputado por homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas y el consumo de sustancias.

Los peritajes toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína en orina. La defensa técnica de Yevara intentó mitigar el cargo alegando que el conductor simplemente mascaba hojas de coca.

Sin embargo, el juez Sebastián Szeifert avaló la evidencia presentada por la fiscalía y dictó la prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho y los resultados preliminares de las pericias accidentológicas.

El nene ya se encuentra en la localidad de Carlos Pellegrini, bajo el cuidado de su entorno familiar directo. Aunque su evolución física por la fractura de brazo es favorable, el equipo médico del Hospital Alassia subrayó que el abordaje psicológico será la prioridad absoluta.

"El proceso emocional será largo. El paciente deberá asistir a controles semanales en el área de salud mental y continuar con un seguimiento interdisciplinario", indicaron fuentes del hospital.