Recién buscaron a la familia meses después y la policía terminó comiendo un asado con el principal sospechoso

La desaparición de la familia Gill de la estancia La Candelaria, en Nogoyá, Entre Ríos, no es solo la historia de seis personas que se esfumaron en enero de 2002. Es también la crónica de una investigación que, durante años, miró para otro lado. El peón Rubén "Mencho" Gill, su esposa Margarita Gallegos y los cuatro hijos del matrimonio se perdieron sin dejar rastro, pero la Justicia tardó en tratar el caso como lo que era: la posible desaparición forzada de una familia entera.

Para entender los errores hay que ubicarse en el sistema procesal de la época. Por entonces, la investigación quedaba en manos de un juez de instrucción, mientras que el fiscal tenía un rol prácticamente inexistente. Todo el peso de la causa recaía sobre una sola figura, y esa figura tomó desde el inicio un camino que condicionaría todo lo que vendría después.

El juez interviniente, Sebastián Gallino, sostuvo desde el comienzo la hipótesis de que la familia se había ido por propia voluntad. Y esa teoría se apoyaba, casi con exclusividad, en la versión del hombre en cuyo campo los Gill vivían y trabajaban: el dueño de la estancia.

El problema es que las evidencias apuntaban en la dirección contraria. La familia había dejado ropa, documentación y pertenencias en la vivienda. "Mencho" no tenía vehículo ni sabía manejar. Y Margarita, que cocinaba en una escuela rural, dejó de presentarse de un día para el otro, sin aviso alguno, abandonando un trabajo del que dependía. Nada de eso encajaba con una mudanza planificada.

Una búsqueda tardía y un asado incómodo

Aun con la denuncia formalizada, la respuesta oficial fue lenta y superficial. Recién siete meses después, la policía encaró una búsqueda en el campo: recorrió apenas unas pocas hectáreas a caballo, sin ningún tipo de peritaje serio. En un establecimiento de cientos de hectáreas, con ríos, arroyos y accidentes geográficos, esa recorrida fue poco más que un trámite.

Pero el dato que mejor retrata cómo se trabajó el caso llegó al final de esa jornada. Según denunció años más tarde la querella, después de la recorrida mínima, los policías terminaron comiendo un asado con el dueño de la estancia, que ya era el principal sospechoso de la causa. La escena resume, en una sola imagen, la distancia entre la investigación y la verdad.

Lo que se empezó a saber cuando el patrón murió

Durante mucho tiempo, el mayor obstáculo no fue la falta de pistas, sino el miedo. Alfonso Goette, dueño de unas 600 hectáreas, tenía un temperamento fuerte y era temido en la zona. Mientras vivió, casi nadie se animó a hablar de lo que pasaba dentro de su campo.

Todo cambió después de su muerte, ocurrida en un accidente de tránsito en junio de 2016. Recién entonces, protegidos por el silencio que dejó la desaparición del patrón, algunos testigos empezaron a soltar la lengua.

El relato más estremecedor apareció en 2017. Un hombre que conocía la dinámica del campo declaró que el 14 de enero de 2002 -apenas un día después de la última vez que se vio con vida a la familia- se cruzó con "Mencho" Gill. Según su testimonio, el peón estaba cavando pozos en el campo y se lo veía muy enojado por ese trabajo que, dijo, le había ordenado el patrón. La hipótesis que abrió esa imagen es tan simple como lúgubre: ¿estaba Gill cavando, sin saberlo, la fosa de su propia familia?

A partir de ese dato se hicieron allanamientos y excavaciones con maquinaria pesada en los puntos señalados. Ni esos trabajos ni los que se encargaron después al Equipo Argentino de Antropología Forense lograron encontrar nada. La tierra de La Candelaria, hasta hoy, se negó a entregar sus secretos, y el caso quedó a la espera de las herramientas que recién llegarían años más tarde.