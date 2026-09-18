Renunciaron los abogados de Facundo Moyano en la causa de Candela Arizaga

Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina presentaron este viernes su renuncia a la defensa del dirigente Facundo Moyano en el marco de la causa que lo investiga por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra su ex pareja, Candela Arizaga.

Los letrados presentaron un escrito ante la Fiscalía de Género Norte en la que argumentan "desavenencias insalvables en la estrategia de defensa".

El jueves pasado, ambos abogados habían solicitado la revisión y el levantamiento de las restricciones cautelares impuestas a su entonces representado. En tanto, la fiscalía ordenó que el dirigente sea convocado a una nueva declaración indagatoria.

Facundo Moyano se quedó sin sus abogados en la causa por presunta violencia de género.

Dicha medida busca esclarecer si existió algún tipo de contacto entre Moyano y su expareja durante la vigencia de la prohibición, lo cual configuraría el delito de desobediencia.

La fiscal interviniente, Florencia Nocerez, resolvió mantener firmes todas las medidas cautelares vigentes sobre el imputado. Por este motivo, se desestimó el pedido de la defensa para flexibilizar la orden de restricción perimetral, la cual continúa fijada en un radio menor a los 300 metros.

Los hechos que figuran en el expediente ocurrieron en la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, cuando personal policial interceptó a Arizaga semidesnuda corriendo por la calle.

Tras aquel episodio, Moyano fue detenido y liberado pocas horas después bajo el cumplimiento de pautas restrictivas de acercamiento.

No obstante, con posterioridad a los hechos, la propia denunciante presentó escritos en los cuales negó haber padecido violencia física o privación ilegítima de la libertad.

En declaraciones recientes, Arizaga afirmó que ya no se considera en pareja de Moyano y señaló que aguarda una conversación para esclarecer rumores sobre su vida privada.