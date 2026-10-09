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Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
JUSTICIEROS

Repartidores rastrearon una moto robada con GPS, se metieron en una casa y prendieron fuego un auto para recuperarla

Los trabajadores de aplicaciones irrumpieron en un taller para recuperar el vehículo y hay un detenido por el asalto.

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Un violento episodio se registró en la localidad del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde un grupo de repartidores de aplicaciones recuperaron una moto robada luego de irrumpir en una vivienda, provocar destrozos e incendiar un vehículo estacionado en la vía pública. 

Todo se originó porque los deliveries siguieron la señal del rastreo satelital del vehículo que le habían robado a un compañero. El episodio impactante tuvo lugar en el barrio El Detalle, luego de que delincuentes asaltaran le sustrajeran su herramienta de trabajo a un repartidor. 

Tras el robo, se organizaron entre varios trabajadores de apps para intentar ubicar el rodado por sus propios medios. A través del sistema de geolocalización por GPS instalado en el vehículo, detectaron una señal en las inmediaciones de la intersección de las calles Rubén Darío y José Hernández. Con esa coordenada, la columna de repartidores se dirigió de inmediato al lugar.

Al arribar a la dirección señalada por el dispositivo, los repartidores ingresaron por la fuerza a una propiedad y comenzaron a causar destrozos en las instalaciones, registrándose además saqueos dentro del inmueble.

La agresión se trasladó hacia la calle, donde el grupo arremetió contra un automóvil que se encontraba estacionado frente al domicilio. El vehículo fue prendido fuego y quedó completamente destruido por las llamas.

La secuencia fue filmada por vecinos del barrio y los propios repartidores que luego se difundieron en las redes sociales. El dueño de la vivienda sería el padre del presunto ladrón y aseguraba que tenía un taller de motos y que allí no estaba el vehículo que buscaban. 

Sin embargo, momentos más tarde, descubrieron que estaba mintiendo. Los repartidores se metieron al taller y encontraron el rodado. En las imágenes que circularon en redes se observa al grupo de motoqueros festejando el logro. Como resultado, la policía detuvo al sospechoso del ilícito.

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