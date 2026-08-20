Revelan de qué murió el nene de 6 años en Santa Fe

Un nene de 6 años fue hallado sin vida en una casa de San Justo, en Santa Fe y por el hecho la Justicia detuvo a la madre del menor.

La investigación por la muerte de Izán Aguirre sumó este jueves un dato clave: se conoció de qué falleció el menor.

El estudio forense se realizó en la morgue judicial de Santa Fe y establecieron que Izán murió por asfixia.

Los investigadores manejan como hipótesis que el nene pudo sufrir un ahorcamiento o un ahogamiento.

Este informe técnico será un paso clave para avanzar en la causa que lleva adelante la fiscal de la causa, Daniela Montenegro.

Cómo fue hallado Izán Aguirre

La Policía recibió una llamada que advertía sobre una posible situación de violencia en una vivienda encontrada en el barrio Reyes, de San Justo.

Al llegar, los efectivos encontraron a la madre del menor con el cuerpo del nene en sus brazos.

La mujer fue identicada como R.M. y quedó detenida preventivamente por orden del juez mientras se intenta determinar qué sucedió.