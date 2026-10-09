Revés judicial para Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y sigue el juicio por homicidio

Este viernes la Justicia rechazó el pedido de nulidad de una pericia interdisciplinaria presentada por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez, en el marco del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que ratificó la continuidad del proceso y confirmó que la próxima audiencia se realizará el 16 de octubre.

Pity Álvarez: ¿Por qué rechazaron el pedido de su defensa?

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían solicitado la nulidad de una evaluación realizada por el Cuerpo Médico Forense (CMF), destinada a determinar si el músico se encontraba en condiciones de participar del juicio.

Según plantearon los defensores, el informe presentaba presuntas irregularidades porque habría sido elaborado, en gran medida, antes de que los profesionales completaran el intercambio y la deliberación técnica correspondientes.

Por ese motivo, reclamaron que el dictamen fuera declarado inválido, solicitaron apartar a los peritos oficiales que participaron de su elaboración y pidieron una nueva evaluación del cantante.

Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo y consideró que Álvarez puede continuar afrontando el proceso judicial. De hecho, la resolución coincidió con la postura del fiscal Sandro Abraldes, quien se pronunció a favor de avanzar con el debate.

Por otro lado, el juez Gustavo Goerner destacó que el acusado comprende el proceso que enfrenta y rechazó una nueva suspensión. Además, sostuvo que no correspondía convalidar nuevas demoras que postergaran la definición de la causa.

Finalmente, se informó que el proceso continuará el viernes 16 de octubre, a las 11.30, con la declaración de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La causa atravesó distintas interrupciones y postergaciones debido a las evaluaciones sobre el estado de salud mental del músico. Estas circunstancias demoraron el avance del debate oral, que ahora podrá continuar con la incorporación de nuevos testimonios y pruebas.

De esta manera, el Tribunal Oral n.º 29 buscará avanzar hacia una resolución definitiva, mientras la defensa mantiene sus cuestionamientos sobre las condiciones del acusado para afrontar el proceso.

Por el momento, Pity Álvarez continúa imputado y sin una sentencia firme por el crimen ocurrido en Villa Lugano.











