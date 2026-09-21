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Lunes, 21 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TRES DETENIDOS

Asesinaron a balazos a un joven en una pelea durante un festejo por el Día de la Primavera

El crimen ocurrió en la zona costera de Río Cuarto. Hay tres sospechosos detenidos.

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Un joven, de 22 años, murió tras ser baleado en la zona costera de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, durante una pelea en el marco de los festejos por el comienzo de la primavera. 

De acuerdo con el parte policial, la víctima fue identificada como Lautaro Figueroa y el crimen ocurrió pasadas las 6 de la mañana, momento en el que los operadores del sistema de monitoreo urbano detectaron una pelea en el sector de Playa Bonita. En el lugar, había más de veinte motocicletas.

En las inmediaciones del Puente Carretero, había móviles policiales realizando controles de alcoholemia en la salida de los boliches de la zona. Estos fueron los primeros agentes en acudir al sector donde ocurrió la disputa tras recibir el alerta.

En las últimas horas, se dio a conocer un video en redes sociales donde se puede observar el momento en que un joven efectuó alrededor de once disparos contra una persona que se encontraba tendida en el suelo. 

Tras la llegada de los efectivos policiales, se solicitó de forma urgente una ambulancia para trasladar al herido hacia el Hospital San Antonio de Padua, donde se constató su fallecimiento pasadas las 23 horas

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía de instrucción de segundo turno, a cargo del fiscal Luciano Rodríguez. En el marco de los operativos de rastrillaje, la Policía de Córdoba difundió las imágenes del asesinato que permitieron identificar la huida del presunto autor material y de un supuesto cómplice a bordo de una motocicleta Honda Wave de color rojo hacia el barrio Alberdi. 

La persecución concluyó en el cruce de las calles Salta y Yapeyú, donde un patrullero interceptó la moto y ambos sospechosos fueron capturados

Quiénes son los sospechosos del crimen en Río Cuarto

El principal imputado por el delito de homicidio agravado fue identificado como Braian Bustos, de 20 años, quien registra antecedentes penales por robo calificado y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra. 

El segundo arrestado, que enfrenta cargos por encubrimiento agravado, es Jonathan Castro, de 27 años, quien también cuenta con antecedentes penales y, al igual que el principal acusado, posee domicilio en el barrio Alberdi, mientras que la víctima era oriunda de Banda Norte. 

Este lunes, efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Uriarte al 1000, logrando la detención de una tercera persona vinculada a la causa

La sospechosa fue identificada como Jennifer Cardozo, de 22 años, a quien se le atribuye haber facilitado el vehículo utilizado en la fuga, además del secuestro en el lugar de indumentaria, un teléfono celular y una motocicleta. 

En relación con los motivos del ataque, el vocero policial, Jorge Baseggio, indicó que el móvil continúa bajo investigación, aunque señaló como hipótesis preliminar que los involucrados habrían mantenido conflictos previos

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