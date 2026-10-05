¿Ritual Umbanda? Investigan si el asesinato de Nerea ocurrió durante una práctica religiosa

La investigación por el asesinato de Nerea Pereira, la nena de 11 años encontrada sin vida en una vivienda de Berazategui, sumó una nueva hipótesis que apunta a un posible ritual Umbanda.

La línea surgió a partir de declaraciones incorporadas al expediente sobre las prácticas religiosas de personas del entorno familiar de la víctima. Mientras avanza la pesquisa, su madre, su abuela y un tío permanecen detenidos e imputados por homicidio agravado por alevosía.

La hipótesis sobre el ritual Umbanda

Según los testimonios incorporados a la causa, algunos integrantes del entorno familiar de Nerea practicaban Umbanda y participaban de ceremonias vinculadas con sus creencias. Esas declaraciones llevaron a los investigadores a analizar si el crimen pudo estar relacionado con alguno de esos rituales.

La madre, la abuela y el tío detenidos por el crimen.

La hipótesis deberá ser respaldada o descartada mediante las pruebas que surjan durante el avance de la investigación.

Entre los detenidos están Rocío Aldana Pereira, de 28 años y madre de Nerea; Mónica Villalba, de 53 y abuela materna; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25, tío de la menor. Otro de los tíos, que había intentado realizar maniobras de RCP cuando encontraron a la nena, fue liberado por falta de pruebas.

Cómo encontraron muerta a Nerea

El hallazgo ocurrió el miércoles cuando efectivos policiales llegaron a una vivienda ubicada sobre la calle 19 al 1500, en Berazategui, tras un llamado de alerta al 911. Allí encontraron a Nerea recostada en el piso del baño, en posición fetal y con una soga alrededor del cuello.

La abuela sostuvo que la menor se había quitado la vida y que luego la habían descolgado para intentar reanimarla. Las contradicciones detectadas en esa versión generaron dudas entre los investigadores y derivaron en un cambio en la orientación de la causa.

La autopsia fue determinante para descartar la hipótesis inicial. El estudio forense estableció que Nerea murió por la rotura de la aorta torácica, que provocó una hemorragia interna y un paro cardíaco secundario.

Los investigadores sostienen que la menor habría recibido golpes de extrema violencia antes de morir. Después de la agresión, según la pesquisa, sus familiares habrían intentado alterar la escena para simular un suicidio.

La causa contra los tres familiares

Además de las lesiones que provocaron su muerte, la autopsia detectó heridas antiguas compatibles con golpes reiterados y signos que podrían corresponder a un abuso sexual de antigua data.

Dentro de la investigación también se constató que Nerea atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad, marcada por la falta de contención familiar y el abandono. La fiscal Gabriela Mateos imputó a la madre, la abuela y el tío materno por homicidio agravado por alevosía, delito que contempla una pena de prisión perpetua.

Como parte de las medidas para reconstruir los últimos momentos de la nena, la fiscal ordenó entrevistar mediante cámara Gesell a los tres hermanos menores de Nerea. La medida busca determinar qué información pueden aportar sobre posibles situaciones de violencia y sobre lo ocurrido antes de la muerte de la menor.