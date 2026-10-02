Robó el DNI de su exjefa, sacó créditos a su nombre y terminó detenida

Una mujer terminó aprehendida en el marco de una causa por hurto simple y estafa contra su ex empleadora. Según la investigación judicial, había solicitado préstamos y concretado operaciones financieras suplantando la identidad de la víctima. La policía le secuestró tarjetas bancarias a nombre de terceros y documentación clave.

La detenidas, de 37 años, cayó en la ciudad de Santa Fe tras ser acusada de integrar una maniobra de estafa y usurpación de identidad.

Como se indicó, la imputada habría sustraído el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su exempleadora para solicitar préstamos y concretar diversas operaciones financieras sin su consentimiento.

El caso está a cargo del fiscal Marcelo Nessier, titular de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe. Según lo informado por Aire de Santa Fe, los avances en la pesquisa permitieron vincular a dos mujeres con las maniobras bajo investigación.

En el marco del expediente, efectivos de la Sección Delitos Calificados de la Región 1 de la Policía de Investigaciones (PDI) -dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial- ejecutaron dos allanamientos en la capital santafesina.

Detuvieron a una mujer acusada de usar el DNI de su exjefa para pedir créditos en Santa Fe.

Durante los procedimientos, los agentes lograron incautar un teléfono celular, documentación variada y tarjetas bancarias emitidas a nombre de distintas personas. Todo el material secuestrado quedó reservado a disposición de la Justicia para su posterior análisis pericial.

La causa se inició a partir de la denuncia formal presentada por la víctima. A partir de allí, la investigación logró reconstruir parte de los movimientos fraudulentos gracias a la documentación remitida por las entidades crediticias intervinientes y a los trabajos de campo realizados por los investigadores.

Por orden del fiscal Nessier, la sospechosa -identificada por sus iniciales P. D. G., de 37 años- fue trasladada para cumplir con las actuaciones correspondientes y quedó formalmente a disposición de la Justicia.

Las tareas investigativas continúan para establecer el alcance total de las operaciones y la eventual participación de otras personas en el hecho.