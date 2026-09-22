Robó una cámara de seguridad, la colocó en su dormitorio y el dueño lo descubrió al ver la transmisión en vivo

El descuido insólito de un ladrón permitió que la Policía de Rawson, en la provincia de San Juan, pueda rastrearlo tras la denuncia de una de sus víctimas.

El delincuente había robado una cámara de seguridad e instaló el aparato en su propia habitación sin eliminar su vinculación digital, lo que permitió al dueño observarlo en tiempo real a través de su teléfono celular.

La víctima realizó la denuncia días atrás tras constatar que le habían sustraído un dispositivo de vigilancia marca IMOU Bullet, el cual se encontraba colocado en la fachada de su vivienda.

La Policía de San Juan allanó el domicilio del ladrón y encontró la cámara robada.

Gracias a que conservaba el código de acceso temporal a la aplicación de control vía celular, el propietario pudo conectarse al sistema y constatar que la lente transmitía en vivo desde el interior de una habitación.

Durante los días posteriores al robo, el hombre monitoreó las transmisiones y observó cómo el sospechoso manipulaba aparatos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras.

Con estas pruebas, la víctima se presentó en la Subcomisaría Ansilta para ampliar la denuncia y aportar los datos necesarios que permitieron a los investigadores establecer la ubicación exacta de la cámara robada.

La Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Alameda y en el lugar hallaron la cámara colocada en una de las habitaciones de la vivienda, la cual continuaba conectada y transmitiendo datos.

Asimismo, los agentes secuestraron un arma de fabricación casera adaptada para funcionar con aire comprimido.

El principal sospechoso fue identificado como Carlos Esteban Butierres. Como el imputado no se encontraba en el domicilio al momento del operativo, la Justicia dictó una orden de captura sobre su persona.