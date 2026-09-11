Robos en Avellaneda: vecinos piden más seguridad

La ola de robos en Avellaneda parece no tener fin y los vecinos del distrito de Avellaneda piden respuestas. Más seguridad en las calles es la consigna que pudo recoger Crónica en la ciudad homónima, cabecera del municipio.

Una vecina apuntó que tienen que "estar mirando para todos lados" porque "no se controla". "No hay seguridad para la gente", resaltó.

Por otra parte, un hombre dijo que debe tomar las precauciones para no sufrir el robo de su auto, una preocupación que se extiende a distintos ciudadanos, que piden una respuesta.