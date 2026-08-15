Rompió el silencio el hijo de la mujer asesinada en Villa Devoto y habló sobre la carta de su papá: "Es un hombre que llegó a su límite"

Juan Sebastián Verón, el hijo mayor de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer asesinada por su pareja en Villa Devoto, habló por primera vez después del brutal femicidio. El caso tomó especial repercusión por la mención a "Pitty la numeróloga" en la carta que el asesino escribió para intentar justificar el crimen.

El joven de 21 años aseguró que busca sobreponerse al dolor y mantenerse firme para estar junto a sus dos hermanos menores.

En diálogo con "El Diario de Mariana", Juan Sebastián explicó que él estaba en su casa mientras sus hermanos se encontraban en el lugar donde ocurrió el crimen. "Mi hermano me llamó a las siete de la mañana diciéndome que por favor vaya. En esa llamada justo escuché a mi hermanita decir lo ocurrido", relató.

El joven también confirmó que su padre, Walter Verón, intentó quitarse la vida a pocas cuadras de la vivienda donde residía antes de ser encontrado por la Policía. "Por lo que sé, está en el hospital muy grave y, por lo que me dijeron los médicos, no creo que pase muchos días más vivo", sostuvo.

Al hablar sobre la relación entre sus papás, indicó que conocía la situación de violencia que atravesaban desde hacía años. Aseguró que los problemas económicos que afectaban a la familia habrían sido uno de los factores que desencadenaron la última discusión.

Romina María de los Ángeles Calvo fue asesinada por su pareja, Walter Verón, en su casa de Villa Devoto.

Además, el joven salió en defensa de Pitty, la numeróloga, y negó que su madre le hubiera entregado dinero relacionado con la apertura del local que administraba en Villa Devoto.

"No es nada de todo eso que están diciendo de Pitty, de que mi mamá le dio plata. Nada que ver. Ni nada por el estilo. Pitty nunca recibió plata. Sí, nos estaba por dar la oportunidad de lo que es abrir el local en Devoto y ella nos iba a dar la franquicia", aclaró el chico de 21 años.

La explicación del hijo de Romina sobre el altar y la carta que dejó su padre

Juan Sebastián Verón también se refirió a uno de los elementos que generó más repercusión después del femicidio: el supuesto altar dedicado a Pitty, la numeróloga. El joven negó que se tratara de un espacio en homenaje a ella y explicó: "No es un altar para Pitty, es un altar para un santito".

También habló sobre la carta que Walter Verón dejó en la vivienda después de asesinar a Romina María de los Ángeles Calvo. Según su hijo, parte del contenido fue interpretado de manera incorrecta y estaba relacionado con las dificultades económicas que atravesaba la familia.

"Tergiversaron la carta. No es que ella estuviera saliendo económicamente. Es el tema de que estaban tratando de salir los dos y nosotros tres, mis hermanos y yo, con el tema de que hay que pagar muchas cosas. El auto, servicios, tarjetas, todo. Pero no es que ella estaba pudiendo salir económicamente", manifestó el joven.

La víctima del femicidio trabajaba junto a "Pitty, la numeróloga".

En ese sentido, Juan Sebastián descartó que hubiera existido "abuso financiero" por parte de su padre y remarcó que quien "manejaba todo" era su madre.

Al interpretar el contenido de la carta, el joven sostuvo: "Lo que interpreté de esa carta es un hombre que llegó a su límite, por lo difícil que es salir adelante en este país. Lo difícil que es estar bien con tres hijos, una casa y que esté todo lo más humanamente posible".

Por último, explicó cómo la misiva terminó en manos de los investigadores: "La carta la tenía él encima y se ve que se la encontraron los médicos en el hospital".