Rompió una vidriera a cabezazos y robó la caja registradora de una cafetería

Un delincuente rompió a cabezazos la vidriera de una cafetería inaugurada hace poco en el barrio porteño de Villa Devoto para llevarse la caja registradora. La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad del comercio.

La Policía de la Ciudad aseguró que el siniestro ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana del viernes 28 de agosto, en la esquina de Epecuén y Ladines, a siete cuadras de la Avenida General Paz.

En las imágenes se puede observar a un hombre vestido con una campera negra con capucha y el rostro cubierto intentando romper el vidrio del frente del local gastronómico, primero con un elemento contundente y luego con su cuerpo.

Ante la resistencia del cristal de tipo blindex, el ladrón comenzó a darle cabezazos a la vidriera de la cafetería hasta que logró abrir un agujero. Tras ingresar "de cabeza" por la abertura, el asaltante se dirigió al sector del mostrador, tomó la caja registradora y se retiró por el mismo lugar.

El propietario del establecimiento descubrió el robo en las primeras horas de la mañana, cuando fue a abrir el local.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B acudieron al lugar tras un llamado al 911 y hallaron la caja registradora durante un rastrillaje en las inmediaciones.

En tanto, el dueño se lamentó por las pérdidas: "El tema es la bronca de que vos querés emprender, querés salir adelante... Y viene uno y te rompe todo. Agradecemos que solo fue la caja registradora porque podría romper cualquier cosa", señaló.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía N° 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella y la secretaría de Fernanda Insaurralde, bajo la carátula de robo.