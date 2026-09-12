Salió a jugar al vóley, volvía a su casa de noche y desapareció: su cuerpo apareció seis meses después

La noche del 23 de octubre de 2006, Otoño Uriarte hizo lo que hacía siempre: sus actividades en el pueblo y la vuelta a casa. Tenía 16 años, cursaba el secundario en Fernández Oro, una localidad chica del Alto Valle de Río Negro, y le gustaba jugar al vóley. Esa noche emprendió el regreso a su casa, en la zona de chacras, y nunca llegó. Esta es la primera de tres entregas que reconstruyen su caso: la desaparición y el hallazgo, la investigación viciada que nunca encontró un culpable y el largo camino judicial que terminó en la impunidad.

Cerca de la medianoche, sus padres empezaron a preocuparse porque no tenían noticias de ella. Roberto Uriarte, su papá, salió a recorrer la ciudad para buscarla y no logró dar con su paradero. Poco después tomó la decisión que marcaría el inicio de todo: fue hasta la comisaría a radicar la denuncia por la desaparición de su hija.

"Se fue sola": la primera hipótesis

Desde el arranque, la investigación oficial tomó un rumbo que la familia cuestionaría durante años. La versión que empujó la propia cúpula policial fue que la adolescente se había ido de su casa por su propia voluntad, una hipótesis de fuga que le quitó urgencia a la búsqueda en los momentos más importantes. La causa, de hecho, no se caratuló de entrada como un secuestro, lo que en la práctica reducía la obligación de investigar.

Otoño Uriarte tenía 16 años.

Mientras tanto, en las calles pasaba otra cosa. Cientos de vecinos y allegados se movilizaban para buscarla, y fue la insistencia de la familia y su círculo más cercano lo que mantuvo la causa con vida. Un episodio resultó determinante: el hallazgo del teléfono celular de Otoño, quemado, que apareció por el propio empuje familiar y obligó a la Justicia a cambiar la carátula y tomarse el caso en serio.

La búsqueda se extendió durante seis largos meses. En ese tiempo se barajaron todo tipo de hipótesis, y sobre el pueblo empezó a sobrevolar una sospecha que ya no se iría: la de una posible complicidad del poder político y policial detrás de lo que le había pasado a Otoño.

El hallazgo en el canal

El desenlace llegó a fines de abril de 2007, casi seis meses después de aquella noche. El cuerpo de Otoño apareció en un canal de riego de la zona de El Treinta, cerca de Cipolletti. El hallazgo fue posible por una circunstancia casi azarosa: el vaciamiento anual de los canales para su limpieza, una vez terminada la temporada de riego, dejó el cauce a la vista. El lugar, además, estaba relativamente cerca de donde la joven había desaparecido.

El cuerpo se encontraba en muy mal estado de conservación por el paso del tiempo, al punto de que la identificación debió confirmarse con un estudio de ADN, aunque su padre ya la había reconocido por las prendas de vestir y un colgante. La autopsia confirmó lo que la familia temía desde hacía meses: Otoño había sido víctima de una muerte violenta.

Con ese hallazgo terminó la incertidumbre, pero empezó otra historia igual de larga y mucho más oscura. La aparición del cuerpo abrió formalmente un expediente que se extendería casi dos décadas, plagado de irregularidades, pruebas mal cuidadas y sospechas de encubrimiento, y que con el correr de los años se convertiría en un símbolo de la impunidad en Río Negro.

Esta es la primera de tres entregas sobre el caso Otoño Uriarte. En la próxima: la investigación plagada de irregularidades que, pese a los años y los acusados, nunca logró una condena firme.

LEÉ LAS PARTES 2 Y 3:



