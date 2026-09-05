Salió por una reunión de trabajo: apareció dos días después con un ACV en su auto tras ser robado por dos mujeres trans

Un hombre de 68 años fue encontrado inconsciente dentro de su auto después de estar dos días desaparecido. Había sufrido un Accidente Cerebrovascular (ACV) y, por el hecho, dos mujeres trans fueron detenidas: están acusadas de haberlo drogado y robado.

El hecho ocurrió en el centro de la ciudad de Rosario, Santa Fe. La investigación comenzó el 6 de agosto, cuando el hombre salió de su casa, en la zona norte de Rosario, y, al no volver, su familia radicó la denuncia de paradero.

Según se pudo reconstruir, el hombre había ido a hacer unos trámites en el centro. Ahí se reunió en un bar al que lo habían citado por un trabajo relacionado con la construcción y después de ese encuentro perdió el conocimiento.

Dos días más tarde, fue encontrado dentro de su auto, estacionado en Espora al 1300. El hombre estaba inconsciente y había sufrido un ACV.

Por el caso, dos mujeres trans fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados por la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Ambas están acusadas de haber drogado y robado al hombre.

Las pistas que permitieron avanzar en la investigación

La familia del hombre denunció su desaparición el mismo 6 de agosto, después de perder todo contacto con él, según informó el diario local Rosario 3.

Mientras avanzaba la búsqueda, los investigadores detectaron movimientos llamativos en sus cuentas bancarias. Entre dos y tres personas habían utilizado sus tarjetas de crédito y débito en distintos comercios de Rosario.

Los elementos que la Policía le secuestró a las mujeres trans acusadas de drogar y robarle al hombre que sufrió un ACV (Gentileza Rosario 3).

Las cámaras de seguridad de esos locales permitieron identificar a quienes realizaron las compras. Las imágenes se convirtieron en una de las principales pistas para reconstruir lo ocurrido y localizar a las personas involucradas.

Finalmente, el hombre fue encontrado dentro de su auto después de haber pasado casi dos días sin recibir atención médica. En ese momento se encontraba afectado por un ACV y su estado era delicado.

Quiénes son las mujeres detenidas

Con el avance de la causa, la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó una serie de allanamientos a través de la Brigada de Paraderos. Como resultado, fueron detenidas dos mujeres trans, identificadas como Brenda B., de 39 años, quien fue localizada en Valparaíso al 2700, y Ángela C., de 31, arrestada en Presidente Roca al 1300.

Según el relato de la víctima y las pruebas reunidas por la Fiscalía, el hombre habría sido dormido luego del encuentro en el bar. De esta manera, las mujeres habrían podido acceder a sus pertenencias y utilizar sus tarjetas.

El hombre logró recuperarse y ya prestó declaración ante la Policía de Investigaciones. Se espera que en los próximos días amplíe su testimonio ante la Justicia provincial.

Una de las acusadas ya tenía una condena

Uno de los antecedentes que surgieron durante la investigación corresponde a una de las mujeres tran detenidas. El año pasado había sido condenada por maniobras vinculadas con transferencias bancarias falsas.

Por ese hecho recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y recuperó la libertad. Ahora quedó nuevamente involucrada en una causa, esta vez por la desaparición y el robo del hombre de 68 años.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Caron, quien busca determinar qué ocurrió durante el encuentro en el bar y cuál fue la participación de las sospechosas.