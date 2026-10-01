Conmoción en Santa Fe: encontraron abierta la tumba de un bebé y no hallaron sus restos

Una familia que recorría un sector de tierra del Cementerio Municipal de Santa Fe advirtió hace unos diez días que la sepultura de un bebé de dos meses tenía la tierra removida y estaba abierta. El hallazgo fue comunicado al personal de seguridad y derivó en una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ahora intenta determinar cuándo y cómo fue abierta la tumba y qué pasó con los restos.

Todo comenzó cuando los familiares observaron movimientos inusuales en una de las sepulturas y dieron aviso a los trabajadores del cementerio. Al llegar al lugar, los empleados constataron que la tumba estaba abierta, según confirmó la directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro.

Después del hallazgo, las autoridades realizaron una denuncia ante el MPA para que se investigue lo ocurrido. Por ahora, la única certeza que tienen es que la sepultura había sido abierta.

"La sepultura sí estaba abierta: es la certeza y el dato objetivo", sostuvo Balbastro.

Tras comunicarse con la mamá del bebé, titular de la sepultura, la funcionaria concurrió nuevamente al lugar junto con ella. Allí se realizó la exhumación y los restos fueron trasladados a un nicho dentro del mismo cementerio.

La nueva inhumación incluyó también la colocación de una lápida. Según explicó Balbastro, la medida respondía a un pedido de la madre y buscaba darle un cierre al episodio.

"Terminamos la inhumación con el nicho y la lápida, como dándole dignidad a un proceso que evidentemente es doloroso", expresó.

Investigan si hubo una sustracción de los restos

Mientras avanza la investigación, todavía no está establecido quién abrió la tumba ni si alguna persona retiró o manipuló los restos del bebé. La madre aportó información que quedó incorporada a la denuncia penal.

"Ella nos dio indicios. Yo lo preservo porque entiendo que está dentro de la investigación a partir de la denuncia penal", explicó la directora del cementerio.

La funcionaria también evitó adelantar una hipótesis sobre los responsables y señaló que será la fiscalía de turno la encargada de determinar qué ocurrió y buscar posibles testigos.

Uno de los principales obstáculos para reconstruir la secuencia es que el sector donde estaba enterrado el bebé no cuenta con cámaras de videovigilancia.

"En ese sector no hay cámaras", confirmó Balbastro, quien detalló que el cementerio pasó de tener seis cámaras en servicio a contar actualmente con 14.

El Cementerio Municipal ocupa más de 11 hectáreas y las autoridades prevén ampliar el sistema de vigilancia para cubrir más sectores del predio.

Por ahora, la causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación. La Justicia deberá establecer por qué fue abierta la sepultura, si hubo una sustracción o manipulación de los restos y quién pudo haber intervenido.

La directora del cementerio señaló que, según empleados con mayor antigüedad, no existen antecedentes de un episodio similar en el lugar y calificó el hecho como una situación aislada vinculada, según su interpretación, con un conflicto intrafamiliar.