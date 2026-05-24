Santiagüeño de 54 años iba en moto, atropelló a un gato, derrapó y murió

Un motociclista de 54 años falleció en Santiago del Estero luego de perder el control de su vehículo tras impactar contra un gato que se cruzó en la calzada.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 19 del pasado viernes en la avenida Víctor Yunes, entre Lugones y Jorge Luis Borges, en el barrio Siglo XX de la ciudad capital.

La víctima fue identificada como Héctor Alfredo Quiroga, quien circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Max 110cc junto a su esposa, Nancy Elizabeth Díaz, de 48 años.

Según informó el personal de la Comisaría Comunitaria N° 51, el animal se atravesó de forma repentina sobre la avenida, lo que provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado y ambos cayeran violentamente sobre el asfalto.

Asistencia y traslado de urgencia

Vecinos que presenciaron la escena asistieron inmediatamente a la pareja y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, arribaron efectivos policiales y personal médico, quienes brindaron las primeras atenciones en el lugar antes de trasladar a los heridos al Hospital Regional.

En el centro de salud, los profesionales médicos intentaron reanimar a Héctor Alfredo Quiroga, pero el hombre ya había ingresado sin signos vitales.

La doctora Sofía Cameranesi confirmó el fallecimiento del conductor tras las maniobras de resucitación fallidas. Por su parte, Nancy Elizabeth Díaz quedó internada bajo observación médica.

Investigación en curso

A raíz del deceso, se solicitó la intervención de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno de Santiago del Estero, quien ordenó el trabajo del personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la escena del accidente.