Se cumple un año de la desaparición de los jubilados en Chubut: 3 hipótesis que se investigan en una causa sin certezas

A un año exacto de su misteriosa desaparición, el paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) sigue siendo un enigma absoluto.

La pareja de jubilados de Chubut salió de Comodoro Rivadavia el sábado 11 de octubre de 2025 a bordo de una Toyota Hilux color champagne con destino a Camarones, pero jamás arribó a las celebraciones por el aniversario de esa localidad.

Pese a los rastrillajes por tierra, aire y mar, la intervención de perros rastreadores, drones y una recompensa oficial de 10 millones de pesos dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la causa acumula incógnitas y ninguna certeza sobre qué pasó con ellos.

La camioneta en la nada: el hallazgo que sembró más dudas

Seis días después de la partida, el viernes 17 de octubre de 2025, las fuerzas de seguridad hallaron la camioneta en el paraje Zanjón de Visser, dentro del área protegida de Rocas Coloradas, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova.

Se desconoce el paradero de Pedro Kreder y Paula Morales.

El escenario del hallazgo profundizó la intriga de los investigadores:

Vehículo trabado: la Hilux estaba encajada en un terreno arcilloso y cerrada con llave por fuera .

Provisiones intactas: en el interior de la camioneta se encontraron pertenencias personales, ropa, comida, agua y elementos de camping.

Celulares desaparecidos: las pertenencias estaban en el vehículo, pero los teléfonos celulares de Pedro y Juana nunca aparecieron. La última señal de antena se había registrado el mismo día de la partida a las 9:53.

Las tres hipótesis que investiga la Justicia

A 12 meses de la desaparición, los investigadores mantienen abiertas tres líneas principales de investigación para intentar reconstruir las últimas horas de la pareja:

Desorientación y accidente: es la hipótesis inicial. Se cree que, tras quedar encajados en el barro, la pareja abandonó el vehículo para caminar en busca de señal o ayuda, sufriendo un accidente o desorientándose en la geografía hostil del lugar. Caída al mar: los operativos se ampliaron hacia la franja costera y acantilados de Puerto Visser ante la sospecha de que hayan caminado hacia la costa, aunque los rastrillajes de buzos y fuerzas navales no arrojaron resultados. La sombra de un delito: las hijas de Pedro Kreder sostienen fuertemente la hipótesis de la intervención de terceros. Argumentan que resulta inexplicable que su padre ingresara a una zona de tan difícil acceso por fuera de la ruta planificada y señalan la falta de los celulares como indicio de un posible robo o ataque.

La recompensa del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A pesar de los múltiples llamados recibidos tras el ofrecimiento de la recompensa millonaria, la investigación no logró obtener una sola prueba concluyente sobre el destino de la pareja de jubilados, manteniendo en vilo a toda la provincia de Chubut.



