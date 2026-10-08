Se dieron a conocer nuevas imágenes sobre el choque en el que murió un bebe de 10 días

La muerte de Tadeo Ledesma, el bebe de 10 días que perdió la vida en un choque fatal en Punta Lara, continúa generando conmoción en la comunidad, y en las últimas horas se dio a conocer un nuevo video de los minutos posteriores a la tragedia.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en la intersección de la calle Almirante Brown entre 106 y 108, cuando una Ford EcoSport colisionó contra una Fiat Fiorino en la que viajaban Iván Ledesma y Yazmín Jaimon, junto a su hija y a la víctima.

La camioneta perdió el control luego del choque, se cruzó de carril donde impactó contra un Volkswagen UP rojo y terminó encima de un cantero que dividía los dos carriles de la carretera.

Un grupo de vecinos increparon al conductor cuando permanecía en el interior del vehículo, y le exigían saber a qué velocidad estaba manejando para que los vehículos hayan quedado completamente destruidos.

Con la EcoSport cruzada por encima de los canteros de la calle Almirante Brown, y ante el enojo de las personas que habían presenciado la escena, efectivos policiales tuvieron que interceder para que la situación con el conductor pase a mayores.

Las imágenes se dieron a conocer después que los familiares de la víctima, a pocos días de la tragedia, solicitaran la colaboración de todas las personas para poder tener información clave para esclarecer lo ocurrido.

En la convocatoria impulsada por redes sociales, remarcaban la necesidad de saber si alguno de los vecinos "cuenta con cámaras de seguridad particulares que puedan haber registrado el momento del hecho o los minutos previos y posteriores".



