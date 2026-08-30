Se drogó con un amigo y echó a su mamá: la policía tuvo que entrar por un balcón para controlar la situación

En una escena salida de una película, efectivos policiales tuvieron que ingresar desde el balcón a un departamento de un edificio en el barrio porteño de Recoleta luego de que dos hombres se drogaron, su pusieron violentos y echaron a la propietaria, madre de uno de ellos

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Tomás de Anchorena al 1400, casi esquina Santa Fe, el sábado por la noche, donde el personal policial arribó luego de que la mujer alertara que su hijo y un amigo "se pusieron violentos" después de consumir estupefacientes.

Según trascendió, bomberos voluntarios que llegaron al lugar advirtieron que los hombres estaban sufriendo un brote psicótico y dieron aviso a los Grupos Especiales de Rescate (GER).

El operativo contó con la participación de personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), efectivos policiales, bomberos e integrantes del SAME.

Los miembros del DOEM realizaron un descenso desde la terraza del edificio hacia el piso 14, donde los sujetos estaban atrincherados.

Cronología

El primer llamado, a cargo de la mujer, se registró cerca de las 17:30 y minutos más tarde se montó el operativo en las inmediaciones del edificio.

Este procedimiento se llevó a cabo por más de dos horas hasta que pudieron reducir a los hombres que se habían atrincherado y corroborar su situación médica.

Los hombres fueron atendidos por personal del SAME y se confirmó tras una revisación médica que habían resultado ilesos. La dueña del departamento tuvo que ser contenida por la situación que atravesó.