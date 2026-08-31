Se fugó de la cárcel un delincuente acusado de matar a un policía

Un joven imputado por el homicidio de un efectivo de la Policía Federal se escapó en las últimas horas de la cárcel de Campana y es intensamente buscado.

Las autoridades policiales desplegaron un operativo de rastrillaje para dar con el paradero del detenido que cumplía prisión preventiva.

El prófugo fue identificado como Dylan Ezequiel Santillán Galeano, de 20 años, quien se encontraba alojado en la Unidad Penal 57 de Campana.

El prófugo cumplía con prisión preventiva por el asesinato del policía Matías Ceballos.

Santillán Galeano está imputado por su presunta participación en el homicidio del cabo Matías Nahuel Ceballos, ocurrido en marzo en el sur del Gran Buenos Aires.

Después de la fuga, se desplegaron varias unidades en la zona pero hasta el momento no pudieron recapturar al sospechoso.

El crimen del policía Matías Nahuel Ceballos

El asesinato de Ceballos ocurrió el 26 de marzo en la avenida Remedios de Escalada e Hipólito Yrigoyen. La víctima, de 34 años, se desempeñaba en la División Talleres de la fuerza federal y se desplazaba en motocicleta junto a su pareja al momento de ser abordado por cuatro personas.

Los agresores interceptaron el vehículo y hubo un enfrentamiento físico hasta que uno de los involucrados advirtió que era un policía y dijo: "Tiene un arma". En ese contexto, dos de los asaltantes efectuaron disparos que impactaron en el tórax y en una pierna del efectivo, tras lo cual se llevaron su moto y se dieron a la fuga.

Ceballos fue derivado al Hospital Evita donde finalmente murió. Su acompañante resultó ilesa.

La causa estuvo inicialmente asignada al fiscal Martín Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, y luego derivada a la fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, tras constatarse la intervención de un menor de edad.

Por el homicidio se encuentran detenidos un joven de 17 años, Facundo Salazar, de 23, y Miguel Giménez, de 20.