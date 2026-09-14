Se incendió un edificio de 13 pisos en Recoleta: dramático operativo de rescate de las víctimas

Un incendio obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en un edificio de 13 pisos ubicado sobre avenida Callao al 1700, en el barrio porteño de Recoleta. En total, cinco personas recibieron asistencia del SAME y una de ellas fue trasladada al Hospital Fernández.

El fuego se inició en un departamento del cuarto piso, el humo alcanzó enseguida los niveles superiores del edificio y, ante la presencia de vecinos afectados y personas que quedaron en altura, bomberos intervinieron para controlar la situación e iniciar el rescate.

Dos de las personas asistidas por el SAME se encontraban en el departamento donde comenzó el incendio y una de ellas necesitó ser derivada al Hospital Fernández para recibir atención médica.

Otros tres vecinos consiguieron autoevacuarse hasta la terraza del edificio: todos presentaban inhalación de humo y también fueron atendidos por los equipos sanitarios que llegaron al lugar.

Para completar la evacuación, los brigadistas, con apoyo de personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad, trasladaron grúas hasta el edificio con el objetivo de rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en los pisos superiores.

El trabajo de los equipos de emergencia obligó, además, a realizar un corte total del tránsito sobre avenida Callao al 1700, en donde Bomberos consiguió controlar el incendio y continuó atacando con agua la edificación para realizar tareas de enfriamiento.