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Domingo, 13 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CANSADOS

Se la llenaron de basura y agua podrida: estacionó su camioneta tapando un garaje y le dejó más de 30 horas

El hecho ocurrió en una zona céntrica de la Ciudad de Santiago del Estero. Los vecinos cansados de esa situación tomaron una decisión drástica; en las redes sociales aseguraron que el vehículo podría haber sido robado.

SGorostiaga
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Encontrar vehículos mal estacionados es una de las postales más comunes en las grandes ciudades, ya sea por colocarse en doble fila o por tapar garajes, pero ante este escenario, un grupo de vecinos tomó una drástica decisión para explicarle a un automovilista que no debía detenerse en el lugar donde lo hizo.

Un hombre estacionó su camioneta en la calle Gorriti, entre Salta y Jujuy, en la zona céntrica de la ciudad de Santiago del Estero, bloqueando el acceso a un garaje y permaneció 30 horas en ese lugar.

Los vecinos llenaron de basura una camioneta que estuvo mal estacionada por 30 horas.
Los vecinos llenaron de basura una camioneta que estuvo mal estacionada por 30 horas.

Los vecinos del lugar, al percatarse de que el vehículo no pertenecía a ninguno de ellos ni a sus posibles invitados, decidieron llamar a una grúa para que lo remolque mientras intentaban contactar con el dueño.

Sin embargo, el malestar por la zona en donde se ubicó quedó reflejado de una forma más llamativa: los residentes del lugar le llenaron el vehículo de basura, le tiraron agua podrida y en el capot le dejaron las iniciales "HDP", que fueron escritas con crema para manos.

Las repercusiones en redes sociales

Las opiniones sobre la venganza de los vecinos ante el hartazgo de las personas que estacionan mal quedaron divididas entre los que creyeron que la situación estaba bien, o los que sospechaban por la cantidad de tiempo que pasó por el hecho.

Algunos usuarios consideraron que fueron "muy blandos" debido a que "les tendrían que faltar las ruedas" o que tenían que proceder con "la rotura de los vidrios", mientras que otras personas aseguraban que el dueño del vehículo debía "joderse".

Sin embargo, una de las teorías que surgieron en las redes sociales es que el vehículo podría haber sido robado y abandonado en ese lugar porque es poco común que permanezca tanto tiempo estacionado.


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