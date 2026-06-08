Se produjo un incendio en La Rural: tres mujeres fueron atendidas por inhalar humo

Un incendio se produjo este lunes en el predio de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se autoevacuaron 60 personas y tres mujeres debieron ser atendidas por inhalar humo.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad concurrió hasta el lugar y comprobaron que el foco ígneo se registró en el subsuelo en un ambiente destinado a cocina. Según indicaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, todos los presentes fueron evacuados y no hubo heridos.

Solamente tres mujeres debieron ser asistidas por personal del SAME por inhalación de humo aunque no se dispuso el traslado de ninguna de ellas.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas oficialmente y las autoridades continuaban trabajando en el lugar para evaluar los daños ocasionados.

Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía

Por una amenaza de bomba esta tarde fue evacuado el personal del Ministerio de Economía de la Nación. El edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 387, frente a la Casa Rosada, quedó rodeado de efectivos policiales mientras adentro se desplegaron tareas de inspección y control.

Según información que dejó trascender desde la Comisión Interna del Ministerio, recibieron dos llamadas de amenaza por lo que hicieron sonar las alarmas internas.

El personal no sabía si se trataba aún de un simulacro pero salió ordenadamente hacia Plaza de Mayo. El día lluvioso los llevó a trasladarse mayoritariamente hacia el edificio con galería de la ex AFIP.