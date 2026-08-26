Se quebró la esposa de Aníbal Lotocki al defenderlo en el juicio: "Me conmueve"

María José Favarón declaró en el marco de la causa por la muerte de Cristian Zárate y se quebró ante el Tribunal. Sostuvo que el cirujano plástico realizó miles de intervenciones y aseguró que "los cuidaba". En paralelo, la viuda de la víctima reiteró duras acusaciones contra el médico.

La causa judicial que investiga la responsabilidad del cirujano plástico Aníbal Lotocki sumó un capítulo de alta tensión emocional durante la tercera audiencia del debate oral. Su esposa y exsecretaria, María José "Majo" Favarón, se quebró en plena declaración testimonial al intentar defenderlo en el marco del proceso por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, fallecido en abril de 2021 tras una intervención quirúrgica, además de acumular acusaciones por lesiones gravísimas a otros pacientes.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, Favarón argumentó que cumple funciones como secretaria del médico desde el año 2009 y calculó que el imputado "habrá hecho entre 5.000 y 6.000 cirugías en ese tiempo". Con la voz quebrada, remarcó: "Me conmueve porque es la primera vez que sucede algo así".

En su exposición ante los magistrados, la pareja del cirujano insistió en que presenció el trato hacia los pacientes: "Yo vi el antes y el después de todos los pacientes y cómo los cuidaba. Esta fue la primera vez, en el tiempo que estuve presente, que tuvimos que trasladar a algún paciente por alguna urgencia".

Asimismo, reconoció que el propio Lotocki le había asegurado que el empresario se encontraba médicamente apto para la operación. Al recordar los momentos previos a la intervención, Favarón mencionó que existió un entredicho con Zárate debido a una postergación obligada porque el profesional había sido contacto estrecho de COVID-19.

"Cristian se enojó mucho. Le ofrecí devolverle la seña, se enojó y alzó la voz. Él no quería que le devolviera la seña, quería operarse con Aníbal, se lo habían recomendado muchas amigas", detalló.

El dolor de la familia y el cuadro de imputaciones

En la última jornada del debate también prestó declaración Romina Sicoli, viuda de la víctima, quien calificó duramente al médico y exigió una condena ejemplar ante los jueces. "Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado", expresó, a la vez que reclamó una resolución esclarecedora y sostuvo que "este hombre no puede estar en sociedad".

En su crudo testimonio, la mujer describió el calvario posterior a la intervención al afirmar que el paciente perdió una gran cantidad de sangre y que "lo dejaron morir como a un perro".

La esposa del cirujano plástico Aníbal Lotocki se quebró al defenderlo durante su declaración.

El proceso judicial investiga el deceso de Zárate -ocurrido en una clínica del barrio porteño de Caballito- y las responsabilidades de los profesionales de la salud involucrados en la atención.

Junto a Lotocki se encuentran imputados la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; los médicos especialistas en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García y Polansky Peláez Hoyos; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández, quienes enfrentan cargos tanto por el homicidio como por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres en distintos procedimientos estéticos.

En paralelo, la causa comprende la situación de la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, procesada por el delito de encubrimiento agravado tras ser señalada por presuntamente ocultar el teléfono celular del principal acusado con el fin de entorpecer la investigación.

Mientras la fiscalía sostiene que existió un accionar negligente que generó daños irreversibles y puso en riesgo la vida de las víctimas, los acusados que ya declararon ante el tribunal buscan deslindar sus respectivas responsabilidades en los hechos ventilados en el juicio.