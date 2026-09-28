Se suspendió la audiencia del juicio contra Pity Álvarez: el cantante sufrió una crisis nerviosa

Cristian "Pity" Álvarez sufrió este lunes una crisis nerviosa en el Hospital Tornú, donde está internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio por el asesinato Cristian Maximiliano Díaz fue suspendida.

La defensa intentó que el músico participara de manera virtual desde el centro de salud pero su estado cambió antes de concretar la conexión y debió intervenir una guardia psiquiátrica. El proceso pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

Para la audiencia de este lunes, estaban citados una perito, un cura, otra persona que había sido convocada para la semana pasada y cuatro testigos de identidad reservada.

Sin embargo, en el arranque de la jornada, la defensa de Álvarez volvió a pedir la suspensión del juicio por su estado de salud, mientras que la querella y la Fiscalía se manifestaron en contra. "No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente", planteó el abogado Javier Baños.

Tras deliberar, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que el acusado participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora desde el Hospital Tornú, donde permanece internado. No obstante, cuando intentaron trasladarlo de terapia intermedia a una sala común, el cantante tuvo una crisis nerviosa.

Ante esa situación, lo contuvieron y decidieron llevarlo nuevamente a la habitación donde estaba hasta este mediodía, mientras que el Tribunal decidió suspender la audiencia. "Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo", indicó Baños en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

El caso

Álvarez está acusado por el crimen de Díaz ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, ambos comenzaron a discutir y todo escaló en una pelea en el barrio Samoré. En ese contexto, el músico habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le habría disparado a la víctima en la cabeza. Después del ataque, escapó del lugar y fue detenido horas más tarde.