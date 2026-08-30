Se trepó a un árbol para sacar paltas, murió electrocutado y descubrieron su cuerpo horas después cuando un vecino miró hacia arriba

Un joven de 18 años murió electrocutado al tocar un cable mientras trepaba un árbol para agarrar paltas, en San Miguel de Tucumán, y su cuerpo se descubrió varios horas después cuando un vecino que pasaba por el lugar miró hacia arriba.

El macabro hallazgo se produjo el viernes pasado, cerca de las 8, en la esquina de Isabel la Católica y Lucas Córdoba, cuando un hombre que caminaba por la zona advirtió que había alguien inmóvil en la copa del árbol y dio aviso al 911.

La víctima mortal fue identificada con el apellido Vallejo y los vecinos revelaron que era conocida como "El Pelado", residente en el barrio El Trulalá, informa Contexto Tucumán.

Según la reconstrucción del hecho, el joven habría trepado el árbol alrededor de las 4 con la intención de cortar paltas, una práctica que suele repetirse en propiedades de la zona, de acuerdo a diferentes testimonios.

La demora en advertir el cadáver tuvo que ver con el hecho de que quedó atrapado entre ramas. "Generalmente todos caminamos y nunca miramos hacia arriba", expresó Gloria, una vecina del lugar.

El rescate no pudo realizarse de inmediato, ya que la presencia de cables eléctricos junto al árbol obligó a extremar las medidas de seguridad y a convocar a Bomberos de la Policía y al personal encargado del suministro.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios II, se desplegó un importante operativo en la cuadra: personal de EDET trabajó para desenergizar el tendido eléctrico, mientras Bomberos de la Policía de Tucumán y brigadistas de Defensa Civil realizaron maniobras para acceder a la copa del árbol y bajar el cadáver.

Se montó un fuerte operativo de rescate para bajar el cuerpo del árbol.

El procedimiento se prolongó durante buena parte de la mañana. La zona quedó delimitada mientras integrantes de la División Criminalística y de Medicina Legal llevaron adelante los peritajes correspondientes.

El médico policial recomendó practicar una autopsia para precisar la causa de muerte. También se dispusieron las actuaciones correspondientes para entregar el cuerpo a sus familiares, que estuvieron presentes durante el desarrollo del operativo.