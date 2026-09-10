Secuestran a una familia durante cuatro días por una deuda millonaria

Una familia integrada por una pareja de 19 y 20 años y su hija de tres años permaneció varios días secuestrada en una casa de Brandsen hasta que fue rescatada por efectivos de la Policía Federal.

Los investigadores sospechan que el rapto estuvo relacionado con una presunta deuda millonaria que el abuelo de la menor habría contraído con una organización dedicada a la usura.

Cómo comenzó el secuestro de la familia

La denuncia fue presentada por la madre de la joven, quien alertó a las autoridades que su hija, su yerno y su nieta habían sido llevados por la fuerza y permanecían cautivos desde el viernes.

A partir de esa presentación, la investigación quedó a cargo del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina y de la Fiscalía Federal N° 6, encabezada por Guillermo Marijuán. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de las víctimas y siguieron distintas pistas hasta llegar a una vivienda ubicada en Brandsen.

Según pudieron reconstruir desde la fiscalía, el origen del conflicto estaría en una deuda que el padre del joven secuestrado habría contraído con un prestamista de la zona. El hombre declaró que había recibido dinero meses atrás y que, por los intereses, el monto había crecido de manera exponencial hasta convertirse en una suma imposible de afrontar.

El deudor habría recibido una importante indemnización luego de sufrir un accidente laboral. Después de cobrar ese dinero, según la información difundida, habrían comenzado las amenazas para exigirle el pago de la deuda.

El acreedor habría utilizado distintos mecanismos de presión y ya habría conseguido quedarse con algunos bienes del hombre, entre ellos un terreno y varios electrodomésticos. El abuelo de la nena habría quedado en situación de calle y se había trasladado a la ciudad de Buenos Aires para intentar escapar de las amenazas.

El operativo para liberar a la pareja y su hija

Pese al cambio de ciudad, las amenazas no habrían terminado. De acuerdo con las declaraciones incorporadas a la investigación, el viernes el prestamista habría interceptado a la familia y obligado a sus integrantes a subir a un vehículo. Después, los tres permanecieron desaparecidos mientras el hombre que había contraído la deuda recibió un mensaje en el que le advertían que tenían retenido a su hijo.

Con el dato de la desaparición, los investigadores analizaron comunicaciones y datos vinculados con teléfonos celulares. Ese trabajo permitió establecer una posible ubicación de las víctimas y condujo a los efectivos hasta una precaria construcción situada en la zona de Gómez, cerca de Brandsen.

Una vez obtenida esa información, los policías montaron un operativo y se dirigieron hasta el lugar señalado. Allí encontraron a la pareja y a la nena de tres años, que fueron liberados después de permanecer varios días privados de su libertad.

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos habría advertido la llegada de los efectivos y consiguió escapar por una ventana. El hombre permanece prófugo y es buscado por la Justicia, mientras los investigadores intentan establecer su responsabilidad en el secuestro.

En el mismo operativo fue demorada otra persona, que quedó bajo investigación por su presunta participación en el cautiverio. Los investigadores sospechan que habría permanecido dentro de la vivienda para vigilar a la familia.

La causa continúa abierta y la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado, además de avanzar en la localización del principal sospechoso que logró escapar.