Secuestraron una mamadera de la casa del bebé de 28 días tras detectar cocaína en su organismo

La investigación por el caso del bebé de 28 días internado en estado crítico sumó un nuevo elemento. Tras detectar cocaína en su organismo, la Justicia secuestró una mamadera de la vivienda para determinar si contiene restos de alguna sustancia estupefaciente.

Ocurrió en Balnearia, Córdoba, donde el recién nacido sufrió fracturas de cráneo. Por las lesiones, su madre y su padrastro fueron detenidos.

En cuanto a la mamadera, fue encontrada en la heladera de la vivienda, secuestrada y enviada a Química Legal. Le realizarán distintas pericias.

Los resultados podrían aportar información para determinar si existió alguna vía de ingreso de la sustancia al cuerpo del bebé a través de ese elemento.

El fiscal de Morteros, Francisco Paygés, aclaró que todavía no se pudo establecer cómo llegó la cocaína al organismo. Entre las posibilidades que se analizan aparece la lactancia materna, aunque la investigación tampoco descarta otras formas de administración.

La lactancia materna, otra de las hipótesis que analiza la Justicia





La situación de la madre también quedó bajo análisis. De acuerdo con lo señalado por el fiscal, en un primer momento aseguró que no amamantaba al bebé, pero otros elementos reunidos en la causa indicarían que sí lo hacía.

La hipótesis que manejan los investigadores es que el recién nacido habría recibido tanto leche materna como leche mediante mamadera.

El hecho ocurrió en Balnearia, Córdoba, donde el bebé de 28 días sufrió graves lesiones (Archivo).

Mientras se intenta determinar cómo llegó la cocaína al organismo del bebé, los investigadores también buscan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuándo sufrió las lesiones.

El recién nacido presenta fracturas en el cráneo y en uno de sus omóplatos. El examen realizado por un médico forense aportó un dato clave para la causa: las heridas no tendrían todas la misma antigüedad. Algunas serían recientes, mientras que otras podrían haberse producido al menos 48 horas antes.

Para avanzar con esa reconstrucción, la Fiscalía incorporó la historia clínica del bebé y pidió documentación relacionada con el embarazo de su madre. También intervino el cuerpo forense del Poder Judicial de San Francisco para realizar nuevos estudios.

El bebé sigue internado y su estado es crítico





El bebé permanece internado en estado crítico y su vida sigue en riesgo. Durante la internación también surgieron complicaciones relacionadas con la visión, por lo que fue derivado al Hospital de Niños de Córdoba para recibir atención especializada.

Su madre, Brisa Masilla, de 26 años, y la pareja de esta, Darío Fabián Bustos, de 33, permanecen detenidos e imputados por lesiones graves calificadas por el vínculo. La Justicia todavía busca determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en las lesiones del bebé.

El fiscal Francisco Paygés advirtió que la acusación podría cambiar a medida que avance la investigación y se sumen más pruebas. También se tendrá en cuenta la evolución del estado de salud del recién nacido.

La pareja tiene además otros dos hijos, de 10 y 12 años, que quedaron bajo resguardo de la Unidad de Desarrollo Regional. Por el momento, están al cuidado de una abuela mientras se analiza si pudieron haber sido víctimas de situaciones de violencia.