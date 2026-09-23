Seis brasileños viajaban en tres autos con 40 kilos de MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis

Un operativo desplegado sobre la ruta nacional 14 por la Policía de Entre Ríos finalizó con la detención de seis personas de nacionalidad brasileña y el secuestro de un cargamento de drogas de síntesis valuado en 2.000.000 de dólares.

En total, las fuerzas de seguridad incautaron 40 kilos de cristal (MDMA) de máxima pureza y 10.000 pastillas de éxtasis.

El procedimiento comenzó durante la mañana del martes en el puesto de control vial Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la ruta nacional 14, en el departamento de Federación, cerca del límite con la provincia de Corrientes.

En ese punto, los efectivos requirieron la documentación a los ocupantes de un vehículo con patente brasileña para realizar la inspección correspondiente con perros detectores de narcóticos.

Ante el requerimiento policial, el conductor aceleró y escapó hacia el sur. Kilómetros más adelante, abandonó el automóvil e ingresó a una zona de malezas para ocultarse.

A partir del hecho, la policía provincial inició tareas investigativas, analizó imágenes de cámaras de seguridad provistas por comercios de la zona y coordinó un operativo cerrojo a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Delegaciones Chajarí y Federación).

La maniobra permitió interceptar a un segundo vehículo de apoyo -un Ford Fiesta- en el puesto vial Bella Vista, donde detuvieron a sus ocupantes.

Video: así fue el operativo donde se incautaron 40 kg de cristal y 10.000 pastillas de éxtasis





Posteriormente, las tareas de rastrillaje permitieron la captura del conductor que se había dado a la fuga. Con su aprehensión, sumaron seis los detenidos (cuatro hombres y dos mujeres), quienes quedaron alojados e incomunicados en la Jefatura Departamental Uruguay.

La ruta de la droga y las organizaciones involucradas





Según las fuentes de la investigación, los tres automóviles con dominio brasileño salieron de Río de Janeiro, pasaron por Paraguay y luego ingresaron a la autovía argentina en viaje hacia Buenos Aires.

En el procedimiento se incautaron tres vehículos (un Hyundai HB20, un Chevrolet Onix y un Ford Fiesta) y seis teléfonos celulares, además del cargamento de cristal y éxtasis.

Según trascendió, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), dos de las organizaciones narcocriminales más poderosas de Brasil, se encuentran fabricando y comercializando drogas de síntesis al tratarse de un negocio con mayor margen de rentabilidad que la cocaína y la marihuana.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la actuación del secretario federal Alan Bergdolt.

Todas las acciones fueron supervisadas por el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, quien ponderó la labor de las fuerzas provinciales y remarcó el "gran apoyo" que dio la Justicia Federal para concretar las detenciones y el secuestro del material estupefaciente.



