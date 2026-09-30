Selección de impactantes hechos que generan conmoción en Mendoza hoy

-Abusos sexuales en la Iglesia. El Vaticano declaró culpable por abusos a Carlos Miguel Buela, sacerdote mendocino y fundador del IVE, Instituto del Verbo Encarnado. La decisión fue comunicada en Roma y llega tres años después de la muerte de Buela, quien había sido denunciado por cerca de 20 seminaristas desde la década del 2000. El IVE y el Instituto de las "Siervas del Señor y de la Virgen de Matará" habían sido creadas en la Diócesis de San Rafael, en el sur provincial. La resolución estableció de manera definitiva la culpabilidad del sacerdote por múltiples delitos contemplados en el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, referido a delitos contra la moral sexual. La decisión fue comunicada mediante un documento firmado por Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

-Un hombre de 35 años quedó detenido en Luján de Cuyo. Ofrecía en sus redes sociales pertenencias que habían sido robadas a un agrimensor. Policía de Investigaciones siguió la pista cuando se ofrecía un equipo GPS Trimble R4, sus correspondientes cajas y una radio, utilizados para trabajos de agrimensura. El robo había sucedido en el domicilio del profesional el pasado 13 de Mayo en calle Álzaga en Chacras de Coria. El acusado quedó comprometido en una causa de flagrancia cuando fue detenido en la vía pública en calle Viamonte adónde había concurrido para "vender" el equipamiento a un supuesto comprador. La Fiscalía ordenó su detención y traslado a Comisaría 11.

-Murió el conductor de una moto. Fue luego de chocar de atrás a un auto en calle Independencia en el departamento Las Heras. La víctima fatal tenía 29 años, fue asistido en el lugar y llevado en forma urgente al Hospital Central, donde finalmente se comunicó que había dejado de existir. En el auto manejaba un hombre de 22 cuyo análisis de alcoholemia le dio negativo.

-Un hombre lucha por su vida luego de recibir 4 balazos en Las Heras. Se denunció además que la familia de la víctima recibe amenazas en forma permanente. El autor de los disparos está identificado y sigue prófugo. Carlos Gómez tiene 22 años se encuentra internado en terapia intensiva recuperándose del ataque sucedido en el interior del Barrio "Eva Perón".

-Dos mujeres quedaron detenidas luego de robarle a un transportista. El conductor de un camión de cargas estaba estacionado en la estación de Servicios ubicada en carril Urquiza y Perito Moreno en Villa Seca, departamento Maipú. Una de las acusadas lo distraía con preguntas cuando la otra le robó la billetera con documentación y dinero. Cuando el hombre se percató de la maniobra pidió ayuda. Llamaron al 911, revisaron las videocámaras de seguridad que hay en la zona y lograron identificarlas. A los pocos minutos dieron con ellas en el interior del barrio AMUPE II y quedaron reducidas y a disposición de las autoridades.

-Vecinos hartos denunciaron a un joven delincuente de 21 años en Guaymallén. Habían sido víctimas de sus ataques en varias oportunidades. Fue localizado en la vía pública en inmediaciones de calles Cadetes Argentinos y Moreno. Allí personal policial procedió a identificarlo y mediante control biométrico dieron con el denunciado. Fue reducido y en patrullero lo trasladaron a sede policial donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Dos autos chocaron en el Acceso Sur. Fue luego de las 6 de hoy en la mano que va hacia Luján de Cuyo. Solo hubo heridos leves pero generó complicaciones importantes en la circulación. Fue a la altura de carril Rawson en el departamento Godoy Cruz. Impactaron un Citroën C4 color gris plata y un Ford Kinetic blanco y ambos tuvieron daños de consideración. Los test de alcoholemia dieron negativo para ambos conductores.

-Dos Universidades del ámbito privado convocaron a debatir sobre cómo se eligen los jueces en Mendoza. La jornada será este jueves 1 de octubre en Ciudad. Reunirá a referentes judiciales, políticos y académicos. Es gratuita y requiere inscripción. El encuentro propone analizar los desafíos de los mecanismos de selección de magistrados y su relación con la calidad institucional. Para ello, el programa contempla 4 paneles, que sumarán las perspectivas judicial, legislativa, periodística y académica.

-Buscan a un mendocino desaparecido en Uruguay. Se llama Nahuel Ezequiel Sarzar, y no se sabe nada de él desde el fin de semana cuando estaba en la zona de Sauce de Portezuelo. La familia difundió sus datos para intentar obtener información sobre su paradero. Quienes puedan aportar algún dato pueden comunicarse al 261 301 7952 o al 095 732 844.

-Echaron a una médica. Se presentó a trabajar, marcó su ingreso y se retiró a los pocos minutos. Se le inició sumario y por decreto las autoridades provinciales decidieron su exoneración. Prestaba servicios en el hospital "Dr Ramón Carrillo" ubicado en el departamento Las Heras. La descarga que hizo la profesional sobre los motivos que la llevaron a abandonar su turno, no logró satisfacer el pedido de explicaciones que le formularon las autoridades. La mujer había dejado su trabajo a los 20 minutos de ingresar y sin dejar un reemplazo.