Señora pensó que tenía un novio inglés por chat y le robaron $30 millones

Una mujer creyó que tenía una relación a distancia con un hombre de Reino Unido, pero la engañaron y le robaron $30 millones. El insólito episodio ocurrió en Entre Ríos. Como resultado de la investigación se realizaron allanamientos en esa provincia y una persona fue acusada por el delito de estafa.

Según relató la víctima del engaño, de 60 años, su "romance" empezó en febrero pasado cuando recibió un mensaje en la red social Facebook de parte de un hombre que decía ser británico y llamarse Michael Lawrence Williams. Luego, la conversación siguió por WhatsApp y el supuesto pretendiente utilizaba una línea con característica del país europeo.

Durante estos meses la "relación" avanzó junto con el deseo de verse cara a cara. Allí el sujeto aseguró que quería venir para la Argentina aunque nunca hicieron ni una videollamada, la mujer le creyó sus intenciones amorosas. Según le había relatado el personaje, necesitaba una autorización y dinero para poder viajar desde Reino Unido hasta Paraná.

Con esa confesión, la víctima se ofreció a ayudarlo y habría solicitado créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias, para luego transferirle los fondos, según destacó el medio local Uno.

Tras reunir la plata, la mujer transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M., pero nunca arribó nadie desde Reino Unido. La persona detrás del "novio británico" desapareció y la damnificada hizo la denuncia correspondiente.

Como resultado de las tareas de la División Cibercrimen pudieron determinar que el dinero fue derivado a una cuenta registrada a nombre de una mujer, de 47 años, domiciliada en Concordia.

Con los datos obtenidos, como bien indicó NA, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en Las Heras al 1044, donde se notificó a una mujer por el delito de estafa.

En esa vivienda se incautaron tres celulares, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información del caso.