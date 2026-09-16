Sexortsión: masajista amenazó a dos hombres con publicar fotos íntimas y recibió más de 5 años de condena

Carina Pilar Gottau, conocida como "La Pili", fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión por extorsionar a dos hombres a quienes amenazaba con publicar fotografías íntimas si no le entregaban dinero. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Bahía Blanca.

De acuerdo con la investigación, la mujer, de 50 años, contactaba a los hombres a través de Facebook y luego trasladaba las conversaciones a WhatsApp. Durante esos intercambios les proponía compartir fotografías privadas y, después de obtenerlas, comenzaba a exigirles dinero bajo la amenaza de difundirlas.

El primer episodio ocurrió el 22 de diciembre de 2025. Según el expediente, la víctima realizó distintas transferencias que alcanzaron un total de 255.500 pesos. La investigación incorporó capturas de pantalla, registros de comunicaciones y comprobantes de los pagos.

Otro hecho ocurrió el 2 de mayo de 2026 y tuvo una modalidad similar. En esa oportunidad, el hombre transfirió 59.000 pesos después de recibir las amenazas. Entre ambos casos, Gottau recibió 314.500 pesos. . La investigación estuvo a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía.

La prueba que analizó el juez

Las amenazas, según la documentación judicial, continuaron en al menos uno de los episodios después de los primeros pagos. La mujer habría mencionado incluso el lugar de trabajo de una de las víctimas y amenazado con exponerla públicamente.

Gottau había sido detenida en junio en su domicilio de la calle Balboa, en Bahía Blanca. Durante su declaración intentó desvincularse de la acusación y sostuvo que desconocía el significado de la palabra "extorsión". También afirmó que el dinero correspondía a préstamos y que cuando habló de "escrachar" a una de las víctimas: "No era para extorsionarlo".

El juez Eugenio Casas descartó esa explicación al analizar las pruebas reunidas durante la investigación. "Basta ver los términos, las horas de las conversaciones y relacionarlos con las fechas y montos de las transferencias", sostuvo el magistrado en la sentencia.

La condena consideró a Gottau autora penalmente responsable de dos hechos de extorsión



































