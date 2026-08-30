"Si se arrepentía, decía dónde está el cuerpo": el reclamo de la mamá de Érica Soriano después del fallo contra Lagostena

La posibilidad de que Daniel Lagostena, condenado por el crimen de quien era su pareja, Erica Soriano, pudiera salir antes de prisión quedó, al menos por ahora, en suspenso. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el beneficio de 15 meses menos de pena que le había concedido un juez de Ejecución, tras considerar los estudios y cursos que realizó durante su permanencia en la cárcel.

"No esperaba menos de la Justicia, confío mucho en nuestro abogado Marcelo Mazzeo", dice a Crónica Ester Romero, la mamá de Erica, luego de conocer el fallo. "Yo sabía que iba a estar bien. Estaba tranquila", señala.

Para la madre de Érica, Lagostena no merece una reducción de su condena porque nunca mostró arrepentimiento ni reveló dónde está el cuerpo de su hija. "La verdad es que no corresponde. No dijo estar arrepentido, nunca dijo dónde está el cuerpo de mi hija", sostiene.

El reclamo de la mamá

Ester remarcó que un verdadero arrepentimiento debería haber estado acompañado por una respuesta: "Si se hubiese arrepentido, hubiera dicho dónde está mi hija".

Daniel Lagostena en el juicio. Gentileza InfoRegión.

"Si se arrepiente, que estudie; es mejor persona, pero este no es el caso", agrega la mujer al cuestionar los argumentos con los que el condenado buscó justificar una reducción de la pena.

La madre de Érica también dejó en claro que su reclamo no pasa por recuperar a su hija, porque sabe que eso nunca será posible. "Mi hija no va a volver nunca. No es por ella. Quiero que siga en prisión porque él sigue siendo la misma persona y puede hacerle daño a alguien más", expresa.

Según su mirada, Lagostena tiene que permanecer detenido porque todavía representa un peligro. "Él tiene que estar en la cárcel, es el mejor lugar hasta que no le pueda hacer daño a nadie. Todavía puede hacer daño", afirma.

"El milagro es que una persona cambie. No creo que él vaya a hacerlo", agrega.

La mujer también recordó el vínculo que tuvo con Lagostena antes de la desaparición de su hija. Fue Érica quien se lo presentó y lo llevó a su casa. "Mi hija me lo presentó. Lo trajo a casa, y cuando pasó el marco de la puerta yo sentí un rechazo", cuenta.

Aquella sensación incluso generó enojo en ella misma porque se trataba de una persona a la que todavía no conocía. "Me enojé conmigo por sentir eso de una persona que no conocía", señala.

Con los años, Ester aseguró que aprendió a escuchar esas primeras sensaciones. "Con el tiempo aprendí que hay que hacerle caso al cuerpo. El tiempo me lo demostró. Aprendí un montón en todos estos años", explica.

"Mi hija está conmigo todos los días"





Para Ester, el cuerpo de Érica sigue siendo una deuda pendiente, pero no define el vínculo que mantiene con su hija. "Él nunca nos va a decir dónde está el cuerpo. Pero el cuerpo no es mi hija. Es mucho más. Mi hija está conmigo todos los días", expresa

La última vez que vio personalmente a Lagostena fue durante el juicio. Según relató, el condenado intentó hablarle, aunque la intervención policial evitó que se produjera ese contacto.

"Supongo que quería darme lástima. Pero enseguida la Policía se acercó y le dijo que no podía hablar conmigo", contó.

"Mi hija va a vivir conmigo para siempre. La recuerdo todo el tiempo. Tengo una foto de ella enorme que me mira todo el tiempo", cuenta.

Ester eligió recordar a Érica desde los momentos felices que compartieron. "La recuerdo con amor, no con tristeza. Agradezco los 30 años que viví con ella. Todos mis recuerdos son desde el amor y desde la alegría", sostiene.

Érica, según la descripción de su madre, tenía un carácter alegre y disfrutaba hacer reír a quienes la rodeaban. "Siempre se reía, era muy graciosa, se divertía y divertía a los demás", recuerda.

Ester nunca dejó de buscar Justicia para su hija.

Las grabaciones familiares también forman parte de ese recuerdo. "Las miro seguido y me río mucho", contó Ester.

Érica tenía una hija de 12 años cuando fue asesinada. Hoy, esa joven tiene 27 años y es madre de un nene de 8. Ester encontró en su nieto una forma más de recordar a su hija: canta muy bien, como lo hacía Érica.

Los demás hijos de Ester también mantienen presente a Érica desde la alegría. "Mis otros hijos también cantan y la recuerdan con alegría. Son los gérmenes, como dice Diego Torres", expresa.

Para la madre, Érica dejó una huella profunda en su familia y en quienes la conocieron. "Érica era buena hermana, buena hija, buena amiga, buena madre y hubiese sido una gran abuela", afirma.

La condena fue en 2018





Lagostena fue condenado en julio de 2018 a 22 años de prisión por el homicidio de Érica, en concurso real con aborto. La joven tenía 30 años, estaba embarazada y fue vista por última vez el 20 de agosto de 2010, en Lanús.

El cuerpo de Érica nunca fue encontrado. La Justicia determinó que fue asesinada y que posteriormente sus restos habrían sido quemados.

El fallo de la Sala III no modifica la condena de 22 años, pero dejó sin efecto la reducción de 15 meses que había sido otorgada por un juez de Ejecución a partir de los estudios y cursos realizados por Lagostena en prisión.