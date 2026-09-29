Dictan siete años de prisión para un falso policía que asaltó una casa

Walter David Gómez recibió una pena única de 7 años de prisión efectiva por su participación en un robo cometido el 4 de julio de 2025 en una vivienda del barrio Confluencia, en Neuquén. La condena fue dictada el lunes durante una audiencia de procedimiento abreviado.

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, Gómez llegó hasta la casa alrededor de las 20 a bordo de un Toyota Corolla, acompañado por otro hombre y al menos tres personas que todavía no fueron identificadas.

Mientras permanecía al volante, sus acompañantes bajaron del vehículo y se presentaron ante los habitantes como integrantes de una fuerza policial. Uno de ellos llevaba un chaleco similar al utilizado por efectivos y el grupo exhibió armas de fuego.

Los falsos policías redujeron a los propietarios y se apoderaron de dinero y distintos objetos personales. También se llevaron un Volkswagen Bora que estaba en la vivienda y escaparon en los dos vehículos.

Minutos después, la Policía recibió una alerta y comenzó a perseguir a los sospechosos. El operativo terminó aproximadamente 25 cuadras después, en la zona de Almirante Brown y Antártida Argentina, donde los dos vehículos fueron interceptados.

Al bajar del auto, Gómez y el hombre que lo acompañaba intentaron continuar la fuga a pie. Los efectivos lograron alcanzarlos y aprehenderlos, mientras que el procedimiento permitió establecer que el Toyota Corolla utilizado por Gómez tenía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado semanas antes.

La condena y los antecedentes

El acuerdo presentado por el asistente letrado Luciano Vidal fue homologado en todos sus términos por el juez de garantías Juan Guaita. En el proceso, Gómez fue declarado autor de encubrimiento por receptación dolosa, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

Por el robo, su responsabilidad quedó establecida como partícipe secundario. Inicialmente había recibido una pena de 1 año y 6 meses de prisión efectiva, pero esa sanción debía unificarse con una condena anterior.

En noviembre de 2023, Gómez había sido condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de hurto de vehículos automotores. Como los nuevos hechos ocurrieron antes de esa fecha, el Ministerio Público Fiscal solicitó la unificación de ambas penas.

Finalmente, Guaita estableció una pena única de 7 años de prisión efectiva y declaró a Gómez segunda vez reincidente. Además, ordenó remitir la causa a la Oficina de Ejecución Penal para que continúe el cumplimiento de la condena.

Las partes renunciaron a los plazos para presentar impugnaciones. Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió revocar la prisión preventiva que cumplía Gómez y comenzar de inmediato la etapa de ejecución penal.

En la misma investigación también fue acusado César Antonio Flores, quien ya había resuelto su situación procesal mediante otro acuerdo. Por su participación en el robo, recibió anteriormente una condena de 3 años de prisión.