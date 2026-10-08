Simulaban atender un kiosco y vendían droga: una pareja detenida

Una serie de allanamientos realizados en el barrio porteño de Balvanera terminó con una pareja detenida y el secuestro de cocaína que, según los investigadores, estaba destinada a la comercialización. Los procedimientos surgieron a partir de denuncias que alertaban sobre una presunta venta de drogas en distintos domicilios de la zona de Once.

El primero de los operativos ocurrió el 23 de septiembre y estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas Zona Norte. Los agentes inspeccionaron un kiosco llamado "Alegría Porteña", ubicado sobre Teniente Juan Domingo Perón al 3300.

Dentro del local, los policías encontraron 1.300 dosis de droga que ya estaban preparadas para su comercialización. La investigación continuó con un segundo procedimiento realizado a pocas cuadras del kiosco.

A dos cuadras del primer domicilio, los efectivos llegaron hasta un local situado en el segundo piso de un edificio de Bartolomé Mitre al 3500. Según pudieron establecer los investigadores, ese inmueble tenía una función diferente dentro de la presunta estructura.

El departamento utilizado como centro de acopio

De acuerdo con la pesquisa, el departamento era utilizado como centro de acopio de la droga. Allí se realizaban tareas de guarda, estiramiento y fraccionamiento de la cocaína antes de trasladarla hasta el kiosco donde era ofrecida al público.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron trozos compactos de cocaína y distintos elementos que, según los investigadores, estaban vinculados con el manejo y preparación de la sustancia.

Entre los objetos encontrados había cuatro balanzas digitales, una máquina para contar billetes y dos teléfonos celulares. También fueron secuestrados 130.000 pesos en efectivo.

En ese mismo inmueble fueron detenidos sus habitantes, identificados como Marcos Antonio Quiroga, de 35 años, y Rafaela Delicia Arnedo, de 40. Ambos son argentinos y, según confirmaron fuentes del caso, no tenían antecedentes penales.

La causa y las detenciones

La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín. La causa también tuvo intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 11, a cargo de Julio Rebequi.

Con la autorización judicial, los sospechosos quedaron detenidos y se avaló el secuestro de los elementos encontrados durante los allanamientos. Las pruebas reunidas quedaron incorporadas a la investigación sobre la presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos permitieron desarticular los dos puntos que, de acuerdo con la pesquisa, cumplían funciones diferentes: el kiosco de Teniente Juan Domingo Perón era utilizado para la venta al público, mientras que el departamento de Bartolomé Mitre funcionaba como lugar de acopio y preparación de la droga.