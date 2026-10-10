Siniestro fatal en Panamericana: el conductor que sobrevivió dio positivo en el test de alcoholemia y quedó detenido

Conocida la noticia de la muerte de un hombre en un choque producido en la autopista Panamericana entre dos rodados, aparecieron los primeros detalles del siniestro, como la identidad de la víctima y el control positivo en el test de alcoholemia del otro conductor.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este sábado sobre la citada autovía a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte, a la altura de Dorrego, en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Tras el brutal impacto, uno de los autos se incendió mientras que el otro terminó incrustado contra la divisoria de hormigón, dejando solo un carril habilitado y provocando grandes demoras en el tránsito.

En tanto, la congestión vehicular, ocurrida en el kilómetro 15,400, se extendía desde la avenida General Paz hasta Pelliza, con una colectora colmada de camiones, colectivos y vehículos particulares.

Identidad del fallecido

Por otra parte, la víctima, identificada como L.C.A. (48 años), falleció luego de ser embestido por el conductor del otro rodado, A.S. (21), quien fue imputado por homicidio culposo.

El test de alcoholemia realizado al herido dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre. La víctima fue hallada sin vida dentro del Honda Civic gris, que había sido colisionado por el Honda CR-V conducido por el joven.

Dato preocupante de un conductor

Tras el impacto, la Honda CR-V se incendió y el conductor salió por sus medios y fue asistido por politraumatismos leves, sin riesgo de vida, pero el otro conductor no corrió la misma suerte. Al ser embestido de atrás, salió despedido del vehículo por la puerta del conductor ya que, aparentemente no tenía cinturón de seguridad puesto y falleció en el acto.

Un dato clave es que el vehículo que provocó la tragedia registra, entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, 23 infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires y una en Capital Federal, todas por exceso de velocidad.

Investigación en marcha

La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones correspondientes y solicitó la intervención de Policía Científica.

Finalmente, el pavimento estaba mojado al momento del choque, aunque no hay confirmación sobre una posible incidencia de esa condición o de la velocidad en el siniestro.

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